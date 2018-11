Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Totul pare sa stagneze intr-o zona terna si lipsita de stralucire, dar nu te ingrijora. Nu toate evolueaza in ritm alert, nu toate ajung repede acolo unde doresti, ci mai treci si prin astfel de zone lipsite de actiune si de dinamism.…

- Horoscop, marți, 6 noiembrie 2018 Horoscop, marți, 6 noiembrie 2018 – Berbec: Este posibil sa te simti eliberat de o mare presiune interioara, dar in acelasi timp sa ai senzatia ca evenimentele te vor lua pe sus. Ai nevoie de mult calm si de ganduri intelepte. Horoscop, marți, 6 noiembrie 2018 – Taur:…

- Horoscop saptamanal 5- 11 noiembrie BerbecSaptamana debuteaza cu multa forfota in plan partenerial. Se vor relua situații și discuții, atat cu partenerul de viața, cat și cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Se recomanda prudența, deoarece plutesc multe tensiuni in aer și nici tu, nici…

- Descopera ce iti pregatesc astrele pentru luna noiembrie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani, scrie realitatea.net.Berbec Ai teluri inalte, insa posibilitatile de a castiga mai multi bani in aceasta luna vor fi destul de putine.

- Horoscop vineri, 26 octombrie 2018. Balanțele recupereaza o suma de bani Horoscop 26 octombrie 2018 – Berbec: Ai putea avea o zi frumoasa, presarata cu momente in care redescoperi motivele de bucurie, tot ce te apropie de cei dragi. Poți ajunge la concluzii de mare preț pentru viața ta. Horoscop 26…

- Horoscop 3 septembrie 2018. Berbecii se agita și iși risipesc energia Horoscop 3 septembrie 2018 – Berbec Mare agitație pentru nimic, așa poate fi definita atitudinea pe care o vei adopta astazi. Daca te oprești puțin și tragi aer in piept, iți dai seama ca faci risipa de energie fara rost. Horoscop…

- Horoscop 20 august Berbec O zi in care activitațile intelectuale reprezinta tema principala. Este bine sa planifici calatorii, etape de studiu sau documentare care iți vor fi de mare folos atat in plan personal cat și in plan profesional. Dialogurile cu persoana iubita sau copiii te ajuta mult in…