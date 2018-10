HOROSCOP MINERVA Berbec: Pana la sfarsitul anului avem o galeata care presupune un sextil, un trigon, dar si doua patrate, adica toate bunurile, toate veniturile, tot ceea ce obtin si primesc vor avea si o latura putin stresanta in toata povestea asta. Cand e cu gura in sus semnifica culesul roadelor, ei vin cu o galeata rasturnata ca si cum ar trebui sa dea omenirii ceva ce li s-a dat , acum a venit momentul sa-si achite datoria, sa-si onoreze promisiunea. Sunt foarte decisi in ceea ce fac nu numai profesional. Unii dintre ei au chiar mari sperante ca le va merge bine, vor incerca ceva, dar atentie…