- Horoscop vineri, 16 noiembrie 2018. O zodie are parte de schimbari importante Horoscop 16 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi memorabila care anunța schimbari importante. Atenția ți se va indrepta spre familie, spre spațiul intim, fara sa iți neglijezi indatoririle sociale și profesionale. Horoscop…

- S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare; Jupiter si-a facut deja debutul ceresc in aventurosul Sagetator pe care il si patroneaza; rebelul Uranus retrograd s-a reintors in Berbec pentru o vreme; Mercur va intra si el retrograd in Sagetator. Ca si cum…

- Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…

- Astrele "spun" mai mult decat ti-ai fi inchipuit! In general, semnele de foc, precum Berbec, Leu si Sagetator, si semnele de aer, precum Gemeni, Balanta si Varsator, sunt nerealiste cand vine vorba de casatorie si nu inteleg foarte bine nivelul de angajament care