- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata, la emisiunea „Adevaruri ascunse”, horoscopul pentru saptamana viitoare, așa cum apare el scris in rune. Berbec – A intrat intr-o zona de fertilitate și belșug Taur – Va avea o saptamana cu mai multe incercari Gemeni – Sunt niște caștigatori Rac –…

- Horoscopul saptamanii 26 martie -1 aprilie 2018 este marcat de intrarea planetei Venus in zodia Taur și de Luna Albastra (Luna Plina in zodia Balanța), ambele evenimente avand loc in data de 31 martie.

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 MARTIE - 1 APRILIE: Berbec - A intrat intr-o zona de fertilitate și belșug Taur – Va avea o saptamana cu mai multe incercari Horoscop Minerva 25 - 31 martie 2018: pentru unii, lucrurile merg ca pe roate, pentru altii...PREVIZIUNILE SAPTAMANII…

- Berbec: nebunie, spontaneitate, sinceritate Taur: rafinat, spirit practic, fidelitate Gemeni: cretivitate, deschidere, curiozitate Rac: stabilitate, sensibilitate, perseverența Leu: magnetism, optimism, loialitate Fecioara: logica, implicare, cochetarie Balanța:…

- Horoscop 19-25 martie Mihai Voropchievici: Berbec: O saptamana cu porniri explozive Taur: Sa se mai relaxeze un pic Gemeni: Saptamana de protecție divina Rac: Saptamana de comunicare Leu: Divinitatea i-a rezervat raspunsuri Fecioara: Ieșiți din barlog, scoteți-va…

- Berbec Preferi ciocolata calda și asta pentru ca ești genul de persoana plina de entuziasm. Ai degustat pana acum orice sortiment ai avut la indemana, așa este? Taur Ție iți place orice tip de ciocolata, important este sa aiba o crema la mijloc. De asemenea, iți place sa consumi…

- HOROSCOP 12 MARTIE 2018. Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsatori Pești. Zodiacul zilnic va spune cum va fi ziua pentru zodia...

- Berbec - Nativii acestei zodii vor avea o saptamana plina. Au multe de spus, de gandit. Sunt extrem de prezenți in tot ceea ce se intampla. Simt nevoia sa corecteze niște lucruri mai ales in relația cu superiorii. Taur - Este o saptamana a corecțiilor. Se vindeca rani sufletești, se repara…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- Horoscop Mihai Voropchievici martie 2018 Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna de așteptare, un an hotarator sa aiba rabdare, deoarece norocul este doar pentru cei care au rabdare. Gemeni: Sunt schimbatori, sa abordeze toate…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Horoscop saptamanal Minerva 25 februarie – 3 martie 2018 INTEGRAL pentru fiecare zodieBERBEC: Este inceputul unei perioade de succes care va dura pana la jumatatea lui martie! Oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de ei pentru bani sau succes. Sa fie atenți…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- Berbecul - nu uita sa iți faci o lista cand pleci la cumparaturi. Aceasta zodie are tendința sa cumpere haotic. Taur - Și nativii acestei zodii au tendința sa cumpere haotic. Aceasta zodie insa sunt pe principiul de a refolosi lucrurile nefolosite. Gemeni - Nu cumpara mai mult decat…

- Berbec Nativul din Berbec va avea parte de mici castiguri financiare, venite din munca cinstita. Acestia vor petrece aproape toata luna. Taur Nativii din Taur vor strange putin cureaua, atunci cand vor realiza ca acest lucru este in favoarea lor. Gemeni Cei nascuti…

- Horoscop saptamanal Minerva – Berbec: Este o saptamana de tranziție, cand prioritațile lor vizand din preocuparile lor se vor schimba in funcție de obiectivele profesionale. Mai mult, nativii Berbec isi pot folosi puterea emoționala pentru a-si atinge obiectivele acum. Forțele planetare stimuleaza…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- Horoscop saptamanal 12-18 februarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 12-18 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Afla cum sunt copiii dar si parintii care sunt nascuti in zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti. Horoscop Varsator: 20 ianuarie – 18 februarie Horoscop Varsator: Copilul nascut in zodia Varsatorului: Un alt fel de tobe Copilul…

- Berbec – Horoscop Minerva Munca, dragoste, viața, orice si ce este mai important, saptamana aceasta isi va atinge telurile pe care si le-a propus. Pana pe 5 și 6 februarie spun tuturor exact ceea ce cred, dar ce este mai important este ca traverseaza o saptamana dinamica, nu va avea timp sa se plictiseasca…

- Horoscop saptamanal Mihai Voropchievici 29 ianuarie – 4 februarie 2018 Aproape toate zodiile vor avea parte de o perioada favorabila. Numerologul Mihai Voropchievici a spus ca perioada urmatoare vine cu surprize placute și ca unele aspecte negative se vor incheia pentru mulți nativi. Previziunile…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- Taurii se confrunta cu conflicte interioare. Berbec Prima parte a weekendului este doar despre tine. Te gândești la moduri prin care îți poți pune ideile în aplicare și petreci din ce în ce mai mult timp cu persoanele importante din viața ta. Weekendul…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. …

- HOROSCOP 16 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

