Horoscop Minerva 6-12 mai 2019. Bani neaşteptaţi pentru multe zodii. Există două excepţii Berbec Este posibila o schimbare a poziției profesionale, sub forma unei majorari sau a unei promovari. Bucura-te de recunoașterea tuturor lucrarilor recente. Cineva in poziție de autoritate a observat priceperea și dedicarea in profesie. Revizuirea sau o evaluare va fi favorabila. Fa-ți timp pentru supravegherea alimentației sau pentru distracția cu cei dragi, in special familia. Evalueaza statutul relațiilor tale. Poate ca este timpul sa renunți la una care nu mai funcționeaza. Deși ar putea fi plina de regrete, renunțarea poate fi singura opțiune viabila. Horoscop Minerva 6 – 12 mai 2019… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

