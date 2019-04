Horoscop Minerva 29 aprilie-5 mai 2019. O săptămână în care trebuie evitate viciile. Posibile certuri în familie Horoscop Minerva 29 aprilie – 5 mai 2019: Berbec Intarzierile sau anularile pot fi inevitabile in aceasta saptamana in ceea ce privește anumite planuri de calatorie. In timp ce ii ajuți pe alții sa vorbeasca despre problemele lor o faci și pentru propria ta fericire. Fa-ți o evaluare te ajuta sa mergi mai departe cunoscandu-ți punctele forte și cele slabe. Lucrurile mai sensibile din viața ar putea fi un apel special pentru tine acum prag pascal, dar nu ar fi ințelept sa cheltuiești excesiv. Bucura-te sa sarbatorești cu prietenii și cu familia. Horoscop Minerva 29 aprilie – 5 mai 2019:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

