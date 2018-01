Horoscop Minerva 21-27 ianuarie 2018. Urmează o săptămână plină de schimbări. PREVIZIUNI COMPLETE BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. TAUR: Regretele pot constituti o motivatie pentru intoarcerea la studii pentru cei maturi, dar si pentru cei tineri care realizeaza ca s-au deparatat prea mult de dorintele lor. GEMENI: Este posibil sa aiba dificultați cu comunicarea in relație. Știu amandoi ca exista sentimente, ca atractia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Horoscopul zilei de vineri 12 Ianuarie 2018 HOROSCOP 12 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt posibile temeri legate de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii. Exista predispozitii la framantari legate de planul material si de castigurile tale personale. Ai incredere…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Citește aici horoscopul complet. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de…

- Horoscopul zilei de Sambata 30 Decembrie 2017 HOROSCOP 30 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de salariul de la un loc de munca. Se pare ca este nevoie sa-ti revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli, orientandu-ti eforturile…

- BERBEC – Horoscop saptamanal Minerva 31 decembrie – 6 ianuarie – BERBEC. Par sa fie din ce in ce mai linistiti, mai degajati, mai preocupati sa-si traiasca viata si sa nu le mai pese de probleme, lucru excelent pentru psihicul lor... TAUR – Horoscop saptamanal Minerva 31 decembrie – 6 ianuarie…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- Horoscopul runelor pentru Sarbatori. Zodia careia i se vor implini toate visele 24 – 30 decembrie 2017 Berbec - va fi o saptamana in care toata lumea ii ofera cadouri. Taur - are o saptamana de fertilitate și dragoste. Se vor implini toate visele Gemeni - au șansa de a se muta…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017, previziuni pentru toate zodiile: Berbec: Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis. Iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie,…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In acest weekend, atentia iti va fi atrasa de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acesta planuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 11-17 DECEMBRIE Berbec: Fertilitate și belșug Taur: Saptamana de atenționari și mesaje Gemeni: Saptamana de plimbareala Rac: Saptamana cu protecție divina Leu: Se produce un salt calitativ in viața Fecioara: Iși poate rezolva…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- Varsator (20 ianuarie – 18 februarie) Iubitul tau nu agreeaza gelozia si posesivitatea ta exagerata. Cu toate ca la inceput va fi incantat de atitudinea ta, pe parcurs acesta nu va stii cum sa fuga mai repede de langa tine. Pesti (19 februarie – 20 martie) Nu trebuie sa-i dai…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) In acest weekend tindeți sa exagerați in ceea ce privește cheltuirea banilor. E adevarat ca meritați sa va rasfațați puțin cu niște shopping sau cateva ieșiri in oraș; totuși, nu știți ce va rezerva viitorul, s-ar putea sa aveți nevoie de acești bani, nu ar strica…

- Horoscopul zilei de Sambata 2 Decembrie 2017 HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Interesanta zi la capitolul financiar. Poti primi cadouri, recompense sau remunerația de la un loc de munca se poate modifica definitiv. Rapid apar și cheltuielile pe cele necesare traiului cotidian…

- Horoscopul zilei de Vineri 1 Decembrie 2017 HOROSCOP 1 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca este greu sa-ti intre cineva in voie. Controleaza-ti impulsurile si reactiile. Este doar o perioada mai putin inzestrata energetic, iar tu receptionezi…

- Horoscop 30 noiembrie 2017. Ziua poate deveni interesanta pentru Fecioara. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Berbec Poate deveni o zi complicata, daca vei apasa prea mult pe cuvinte, mai ales în discuțiile cu partenerul de cuplu sau un alt partener, la fel de important.…

- Berbec Vor avea o zi plina de emotii. Vor primi un raspuns la o solicitare facuta în urma cu ceva timp, dar vestile vor fi mai bune decât se asteptau. Taur Sunt foarte eficienti si reusesc sa rezolve tot ce si-au propus. Au o viata sociala bogata, cu iesiri,…

- Horoscopul zilei de Marti 28 Noiembrie 2017 HOROSCOP 28 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iti sunt favorizate activitatile care presupun eforturi usoare si de unul singur. Mentalul iti este rascolit, avand astazi nevoie de odihna, detasare de forfota cotidiana si dialog interior. Posibil…

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 noiembrie - 3 decembrie 2017 Berbec: Saptamana alunecoasa, sunt pe o pojghița foarte alunecoasa, aveți grijpa cum acționați. Taur: Trebuie sa ia niște decizii clare ca sa-și consolideze poziția. Gemeni: O saptamana cu o luna rasturnata, lasați…

- Iata ce spun astrele: Berbec – saptamana alunecoasa pe o pojghița de gheața foarte subțire. Aveți grija ce hotarari luați. Nu intrați la atac daca simțiți ca va fuge pamantul de sub picioare Taur – saptamana in care se vor lua deciizii clare pentru a-și consolida poziția. Fie la serviciu,…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta împotriva lor poate duce la stricarea…

- Daca vrei sa stii care sunt zodiile cu care te potrivesti si in pat, dar si din punct de vedere astrologic, citeste mai jos. Iata care este partenerul perfect, in functie de zodie. Berbec Esti o fire activa, usor agresiva, mai ales in dormitor. Ai tendinta de a fi dominator si…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 NOIEMBRIE 2017. Berbec - Are protecție divina Taur - Primește atenție din partea celor dragi Gemeni - Face schimbari benefice Rac - Are o saptamana cu fertilitate și belșug Leu - Face o schimbare deosebit de importanta. Fecioara…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017. Berbec Începi saptamâna concentrat asupra muncii, așa ca nu te intereseaza nimic altceva decât sa reușești sa faci tot ce ți-ai propus astazi. Dupa program, continui sa muncești: înveți…

- Horoscop Mihai Voropchievici 13-18 noiembrie 2017: Berbec - caștigatori pe toate planurile, din toate punctele de vedereTaur - sunt intr-o saptamana de alergaturaGemeni - sa nu forțeze mana noroculuiRac - vor primi un cadou minunatLeu - e intr-o perioada de…

- Horoscop 10 noiembrie 2017. Capricornilor nu le ies lucrurile cum vor ei. Scenariul pe care l-au gândit conține erori Horoscop 10 noiembrie 2017 – Berbec Tendințele zilei sunt diverse și nu te orienteaza într-o anumita direcție. Pot sa apara probleme noi în…

- Horoscop 7 noiembrie 2017. Varsatorii ar putea avansa, la locul de munca. Se apropie de persoane care-i ajuta sa progreseze. Horoscop 7 noiembrie 2017 – Berbec Este posibil sa te confrunți cu o adevarata explozie de pofte, dorințe urgente sau gânduri care nu îți…

- HOROSCOP Berbec, noiembrie: Luna plina are un efect extraordinar in luna noiembrie. Berbecii vor intra intr-o noua relație, care poate sa fie amoroasa, de serviciu, de afaceri, deci foarte mare atenție pentru ca luna noiembrie e plina de oportunitați. Totul se va derula pe repede inainte. Nu mai…

- BERBEC – Problemele nu au trecut, pentru ca Marte actioneaza la nivelul Casei Muncii. Relatiile cu colegii continua sa fie tensionate si asta datorita comunicarii deficitare, un comunicare care ameninta si relatia. Dispozitii schimbatoare, mai ales pe 7 si 8 noiembrie. TAUR – Vor simți nevoia…

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- Berbec: muncitor, curajos Taur: dragastos si iubitor Gemeni: schimbator, se adapteaza repede Rac: are o intuiție de aur și o imaginatie bogata Leu: expansiv, deschis Fecioara: inteligența debordanta și un bun analitic Balanta: diplomat și elegant Scorpion:…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- HOROSCOP 27 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti o mica vedeta in plan profesional. Posibil chiar sa fii implicat in activitati de anvergura, in care responsabilitati deosebite sa stea pe umerii tai. Dozeaza-ti eforturile, fii atent la detaliile evenimentelor de astazi, pentru…

- HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o perioada minunata, in care iti vei rafina sufletul cu activitati culturale si filozofice deosebite. Posibil totusi sa apara si un soi de tensiune mentala nedefinita si sa iasa la iveala temeri legate de locul de munca. Detaseaza-te…

- Berbec: Venituri suplimentare, primiti finantari Taur: Noi parteneriate, relatie de cuplu armonioasa Gemeni: Lucrati foarte bine in echipa Rac: Sunteti foarte norocosi, vi se intampla lucruri minunate Leu: Va gasiti adevaratul sens al vietii Fecioara: calatorii…

- Urmariti „Uranissima”, emisiunea de analiza și previziuni astrologice prezentata de Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 21-27 octombrie și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza…