HOROSCOP Minerva 1-7 iulie 2019. LUNA NOUĂ aduce SCHIMBĂRI MAJORE pentru zodii Luna Noua, Nodul Nord și Eclipsa sunt conjuncte in Rac. Cum spunea o prietena, Nodul Nord in acest context este o busola care ne arata incotro trebuie sa mergem, adevarata transformare va avea loc abia in momentul in care vom fi gata sa renunțam la lucrurile de care nu mai avem nevoie fiind depașite, spiritual vorbind. Horoscop Minerva saptamana 1-7 iulie 2019 Berbec. Din motive financiare sau din cauza problemelor personale, este posibil ca planurile sa fie intarziate sau reprogramate. Evita aventurile riscante sau jocurile de noroc. In schimb, ține pasul cu reparațiile sau renovarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

