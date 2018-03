Horoscop Mihai Voropchievici: E cea mai fericită perioadă a vieţii lor pentru aceste zodii Mihai Voropchievici, vești bune pentru Rac și Fecioara. Vor avea parte de o serie de surprize placute chiar din acest sfarșit de saptamana. Fecioarele sunt protejate de divinitate mai mult ca niciodata. Aceste semne zodiacale „au o perioada de revigorare. Au din toate cele patru puncte cardinale beneficii și trebuie sa acționeze in favoarea lor. Vor fi bine pregatite", spune Mihai Voropchievici. „Fecioara este intr-o saptamina de multa comunicare. S-ar putea sa primeasca și o cerere in casatorie", mai spune Voropchievici. Și pentru Raci e o perioada excelenta. Vor rezolva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

