HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI. Cine încheie anul pe plus, pentru cine runele arată o karma pozitivă Berbec Va fi o perioada cu multe schimbari si schimbarile astea pot veni sau surveni de la o zi la alta. Este jumatatea anului in care Berbecii trebuie sa stea bine ancorati, bine pregatiti si cu urechile ciulite. Pentru ca aceste lucruri care vin asupra lor nu trebuie sa treaca. E un fel de oportunism si Berbecii stiu sa se planteze exact acolo unde sunt oportunitati, iar toate schimbarile astea sunt fantastic de benefice, sunt majore. Schimbarile vin din toate planurile. Urmeaza 6 luni cu mari schimbari pentru Berbeci, scrie antena3.ro. HOROSCOP OCTOMBRIE 2019. Evenimente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

