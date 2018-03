HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI: Ce secrete ascunde fiecare zodie. Previziunile runelor Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara sa aiba remușcari. E periculos daca sunt provocați și sa-și arate rautatea din el. Rac: Toți spun ca e neajutorat, de multe ori considera ca e vrednic de dispreț, dar sub carapace e șiret și te manipuleaza, muta totul in favoarea lui. Leu: Nu lasa niciodata sa-i descopere nimeni latura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Este o perioada de reflexionare pentru majoritatea semnelor zodiacale. Zodiile de pamant au cele mai multe lucruri de invațat deoarece se vor confrunta cu tot felul de situații din care vor reieși mai puternice. Așadar, Taurii, Capricornii și Fecioarele au toate motivele de bucurie pentru…

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Horoscopul zilei de Marti 20 Februarie 2018.Horoscop zilnic. Horoscop Urania saptamanal, predicții și previziuni astrologice 2018.Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsatori Pești. Zodiacul zilnic va spune…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- Berbecul - nu uita sa iți faci o lista cand pleci la cumparaturi. Aceasta zodie are tendința sa cumpere haotic. Taur - Și nativii acestei zodii au tendința sa cumpere haotic. Aceasta zodie insa sunt pe principiul de a refolosi lucrurile nefolosite. Gemeni - Nu cumpara mai mult decat…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- Berbec. Vor face curațenie in viața lor, vor aparea alți oameni care le vor aduce beneficii. Taur. Incepe anul bine, dar il termina prost. Atenție la tot ce inseamna semnari de acte, de documente. Trebuie sa citim foarte atent. Cu iubirea stau foarte bine, poate chiar sa se casatoreasca. …

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- Horoscop saptamanal 12-18 februarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 12-18 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Horoscop Mihai Voropchievici 12 februarie - 18 februarie: Berbec. O suita de schimbari majore pentru saptamana care vine. Taurii sunt in postura de a fi cuminți, de a aștepta o schimabre foarte importanta in viața lor. Gemenii se cam cearta cu toți din jurul lor. Racii au…

- Aspectele sunt frumoase, ziua este însorita. Luna este în Sagetator, semn ca avem chef de deplasari. Nu ieșim din oraș, dar macar mergem într-un loc în care nu am mai fost. Berbeci: Aspecte de calatorie sau macar contactul cu o persoana care este la mare…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Afla cum sunt copiii dar si parintii care sunt nascuti in zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti. Horoscop Varsator: 20 ianuarie – 18 februarie Horoscop Varsator: Copilul nascut in zodia Varsatorului: Un alt fel de tobe Copilul…

- Horoscopul saptamanii 5-11 februarie 2018 anunța o perioada cu un singur eveniment astrologic important, care va avea loc in weekend. Este vorba de intrarea planetei Venus in zodia Pești, in noaptea dinspre sambata spre duminica. Venus va ramane in semnul Peștilor pana in 7 martie, iar tranzitul…

- Horoscop saptamanal Mihai Voropchievici 29 ianuarie – 4 februarie 2018 Aproape toate zodiile vor avea parte de o perioada favorabila. Numerologul Mihai Voropchievici a spus ca perioada urmatoare vine cu surprize placute și ca unele aspecte negative se vor incheia pentru mulți nativi. Previziunile…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Berbec Dragoste: 4 ianuarie, 21 februarie , 20 martie Finanțe: 9 ianuarie, 12 februarie, 5 martie Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Taur Dragoste: 9 ianuarie, 2 februarie , 19 martie Finanțe: 3 ianuarie, 8 februarie,…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Berbec Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare. Taur Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- HOROSCOP 2018 Mihai Voropchievici Berbec: 21 martie - 20 aprilie - Pozitivitate, are zambet Taur: 21 aprilie - 21 mai - Ofera multa iubire. Sunt generoși și au grija de apropiați Gemeni: 22 mai - 21 iunie - Nu se tem sa iubeasca. Sunt afectivi HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI:…

- Berbec. Un an bun in care vei renunta la partenerii care te limiteaza si nu iti ofera nimic. 2018 este potrivit pentru investitii financiare si pentru o schimbare de functie. Taur. Sanse foarte mari sa scapi de singuratate. Jupiter te va ajuta sa cunosti o persoana importanta sau sa oficializezi…

- Astrologul Mariana Cojocaru a facut horoscopul complet pentru anul 2018 și a precizat zodiile care vor avea cel mai mult noroc in acest an. Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Berbec - an de corectarea a greșelilor, trebuie sa-și asume responsabilitați. Taur - prietenii și casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni - nu trebuie demarate alte proiecte, pana nu le terminați pe cele vechi. Cuplurile care nu au copii pot deveni parinți.…

- Zodii cu noroc Fecioara Ca Fecioara, esti pur si simplu binecuvantat. Din toate semnele zodiacale, la tine se aliniaza perfect toate planetele, indiferent de zi. Este ca si cum lucrurile ar functiona intotdeauna pentru tine, fara sa faci prea mult efort. Iti permiti sa fii perfectionista si nimic…

- Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru cei care știu ce isi doresc. Taur: Va trebui sa se apropie de persoanele dragi, cu persoanele cu care intra in contact. Trebuie…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- Horoscopul runelor pentru Sarbatori. Zodia careia i se vor implini toate visele 24 – 30 decembrie 2017 Berbec - va fi o saptamana in care toata lumea ii ofera cadouri. Taur - are o saptamana de fertilitate și dragoste. Se vor implini toate visele Gemeni - au șansa de a se muta…

- Berbec - va fi o saptamana in care toata lumea ii ofera cadouri. Taur - are o saptamana de fertilitate și dragoste. Se vor implini toate visele Gemeni - au șansa de a se muta de acasa sau de la serviciu Rac - este sfatuit sa nu aiba pretenții prea mari și sa forțeze mana norocului.…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru anul 2018, ca sa stii cum vor fi urmatoarele 12 luni in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru anul 2018 si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul anului 2018…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017, previziuni pentru toate zodiile: Berbec: Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis. Iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie,…

- Iata ce cadouri ți-ar placea sa primești anul acesta de Craciun, in funcție de zodie, potrivit zodiacool.ro. Berbec. Bijuterii cu pietre semiprețioase de culoare roșie, violet sau diamante Taur. Orice cadou de calitate premium, un obiect sofisticat sau deosebit, cheile de la o noua…

- Mihai Voropchievici, mantra pentru fiecare zodie. Berbec: Accepta prezentul, elibereaza-te de trecut și crezi in viitorul tau Taur: Fa doar ceea de care te temi. Ai incredere in tine și spune-ți: eu pot Gemeni: Ce nu e corect, nu face. Ce nu-i adevarat nu spune și fa intotdeaune…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 11-17 DECEMBRIE Berbec: Fertilitate și belșug Taur: Saptamana de atenționari și mesaje Gemeni: Saptamana de plimbareala Rac: Saptamana cu protecție divina Leu: Se produce un salt calitativ in viața Fecioara: Iși poate rezolva…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…