Zodiile de foc- Berbec, Leu, Sagetator

Norocul pentru ei depinde de poziția Soarelui, care e datatorul de viața și de noroc. Daca Soarele e in zodia lor, vor avea noroc.

Berbecul e norocos atat cand e Soarele in zodia lui, cat și cand e in zodia Leu sau Sagetator.

Mai puțin noroc au cand Soarele se afla in zodiile de pamant (Taur, Fecioara, Capricorn).

Zodiile de pamant- Taur, Fecioara, Capricorn

Cand Soarele e in zodia lor sunt cei mai norocoși. Au mai puțin noroc cand Soarele se afla in zodiile de foc. Ghinionul e atunci cand Soarele e in zodii de aer.