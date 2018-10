Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) Nu exista nimic pe lumea asta ce tu nu poți face. Nu doar ca reușești sa duci un plan la bun sfarșit, ci excelezi in modul in care faci acest lucru. Așadar, ceea ce te face special fața de restul este calitatea de lider innascut. Nu lasa pe nimeni sa te opreasca din…

- Horoscopul runelor Berbec: Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea, sa abordați totalmente diferit toate problemele care va intereseaza. Runa va sfatuiește: schimbați tactica! Horoscop octombrie 2018 Taur: Are o luna in care este undeva in centrul atenției, foarte mulți oameni…

- Berbec. Au cea mai intensa zi a saptamanii joi. Iau decizii importante. Pot exista confruntari in fața șefului. Taur. Planuri de viitor, dar și felul in care se vad pe ei in viitor. Se analizeaza foarte mult și stabilesc ce fac mai departe. Gemeni. Au o saptamana relaționista. Au…

- HOROSCOP Berbec Luna septembrie va fi una incarcata pentru nativii zodiei Berbec. Ii asteapta o noua etapa in viata lor, fiind urmariti de noroc in tot ceea ce fac. Cu toate acestea, ar trebui sa fie constienti de faptul ca nimic nu se intampla daca ei nu fac nicio miscare. Fiti deschisi…

- Horoscopul runelor. Berbec: Au incidenta proniei divine, sunt protejati din toate punctele de vedere si mai ales de tot ce inseamna invidie, dusmanii si forte oculte. Taur: Taurul trebuie sa se pregateasca pentru o suita de schimbari care apar in viata sa, dar schimbari majore, lucruri bune. Gemeni:…

- Cancan iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 13 – 19 august 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 13 – 19 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre…

- HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevaruri ascunse” secretele runelor pentru fiecare zodie in parte. Berbec- Poate gasi rezolvarea tuturor problemelor numai angajand o discuție...