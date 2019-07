HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 8-14 IULIE. Ce zodie are o săptămână binecuvântată. PREVIZIUNILE RUNELOR HOROSCOP BERBEC: Berbecul intra in atenția forței divine și este protejat din toate punctele de vedere. HOROSCOP TAUR: Este intr-o saptamana in care e pe o pojghița de gheața foarte subțire. Trebuie sa aiba grija ce hotarare ia, cum acționeaza și pe cine deranjeaza. HOROSCOP GEMENI: Aceasta saptamana este benefica pentru ei prin daruri, prin tot felul de bonificații. Ii iubește lumea. HOROSCOP RAC: Wunjo ajunge la Rac de aceasta data. Sa imparta norocul și cu cei din jur. HOROSCOP LEU: Leul inca e dispus la o mica batalie. Primesc un sfat: ramaneți calm și se rezolva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

