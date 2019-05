HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 6-12 MAI 2019: Ce zodii vor avea parte de săptămâna vieţii lor, TOTUL le iese. Previziuni RUNE HOROSCOP BERBEC. A decis ca in luna mai poate sa inceapa o viața noua. Un fel de revigorare in toate planurile. HOROSCOP TAUR. Intra intr-o saptamana de protecție totala impotriva tuturor forțelor din exterior. Se pare ca a suparat pe cineva care s-a uitat urat la el, dar vine forța divina. HOROSCOP GEMENI. S-au cam schimbat de la o saptamana la alta. Trebuie sa schimbe macazul și tactica. Au fost rai, nadravani, acum trebuie sa se cumințeasca HOROSCOP RAC. A dat bucuria și peste ei. Caștiga pe toate planurile. HOROSCOP LEU. Leii au fost suparați cu o saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

