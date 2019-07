Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC - cadou-surpriza și o suma de bani mare. Au o saptamana fantastica și au parte de multe beneficii. HOROSCOP TAUR astrele anunța o calatorie. Muta multe bagaje. HOROSCOP GEMENI - sunt puși pe scandal. Susțin o mica batalie. Ies caștigați daca vor ramane calm. HOROSCOP…

- HOROSCOP BERBEC: Berbecul intra in atenția forței divine și este protejat din toate punctele de vedere. HOROSCOP TAUR: Este intr-o saptamana in care e pe o pojghița de gheața foarte subțire. Trebuie sa aiba grija ce hotarare ia, cum acționeaza și pe cine deranjeaza. HOROSCOP GEMENI:…

- HOROSCOP BERBEC. Are o luna la dispoziție sa-și consolideze poziția sociala in familie, in societate și la serviciu. HOROSCOP TAUR. Fac reamenajari, reconstituiri, se muta. Pleaca in vacanța puțin. HOROSCOP GEMENI. Raman in așteptarea unor schimbari importante in toate domeniile. …

- Horoscop 8 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 8 iunie 2019 - Berbec Ai putea avea o zi frumoasa, presarata cu momente calme, cele care aduc destinderea de care ai nevoie acum. Vor aparea și norii negri, de furtuna, dar vor trece repede. Horoscop 8 iunie 2019 - Taur: Din…

- HOROSCOP BERBEC: Trebui sa se relaxeze, sa nu-și mai faca griji pentru apropiații sai pentru ca toți au o stare de sanatate foarte buna, dar ei sunt agitați și incearca sa salveze pe toata lumea. HOROSCOP TAUR: Taurul intra intr-o saptamana in care vin schimbari frumoase asupra lui, se produce…

- HOROSCOP. Berbecii, Gemenii, Racii și Peștii, cel mai probabil, iți vor spune sa-i privești in timp ce iși vor duce la indeplinire visul, chiar daca poate pe moment i-ar putea descuraja puțin, scrie antena3.ro. De asemenea, ar putea sa-ți aduca aminte ca nici nu ți-au cerut parerea. Citeste…

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…

- HOROSCOP RUNE pentru luna mai 2019, cu Mihai Voropchievici. HOROSCOP BERBEC pentru luna mai. Berbecii au o luna a adevarurilor, pentru ei luna mai inseamna o luna cu marcaj puternic asupra lor. E o perioada de schimbare. HOROSCOP TAUR pentru luna mai. Taurii au o luna de protecție totala.…