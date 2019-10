HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 28 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2019. Ce zodie străluceşte în această săptămână HOROSCOP BERBEC - au o saptamana in care primesc cadouri și vești bune, dar și o suma de bani. Banii vin chiar cand nu se gandesc. HOROSCOP TAUR - este un pic rasturnat. Ceva intarzie. Apar pe dialog și pe rezolvarea unor probleme. Trebuie sa discute cu cei din jur. HOROSCOP GEMENI - au o saptamana in care ies din cercul vicios. Se invaluie in mister. Rezolva tot cu ajutorul forței divine. HOROSCOP RAC - au o saptamana in care forțele celeste sunt de partea lor. Au protecție totala. HOROSCOP LEU - are o saptamana in care stralucesc. Iși consolideaza poziția… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

