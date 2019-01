Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. "Anul 2019, inseamna un an 3. Treiul este patronat de Jupiter. Daca a venit Jupiter peste noi, ne uitam cate eclipse sunt. Romanul se duce la partea financiara. Banii sunt din abundența. Anul asta ne invața sa cheltuim. Atenționarea anului: este aducator de beneficii materiale, banii vin…

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa puna ponderea mare pe consolidarea relațiilor, pentru ca daca face treaba asta, va incepe lumea sa știe cine este. HOROSCOP. Taur - Are o saptamana de protecție totala. HOROSCOP. Gemeni - Saptamana de fertilitate și belșug. Este o saptamana benefica.…

- HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru saptamana 7 - 13 ianuarie. Va fi o luna buna pentru cele mai multe dintre zodii, iar pentru unele va veni cu provocari mari. HOROSCOP Berbec - atenționare mare. Atenție cum acționeaza,…

- HOROSCOP. Berbec: Are o luna in care li se recomanda sa ramana in asteptarea unor schimbari. Multe schimbari care vor veni rapid. Sfarsitul de an e cu schimbari. HOROSCOP. Taur: In luna decembrie se porduce un salt calitativ in existenta lor, au trudit dar dau lovitura. Citeste si HOROSCOP…

- HOROSCOP. Berbec: Are o luna in care li se recomanda sa ramana in asteptrarea unor schimbari. Multe schimbari care vor veni rapid. Sfarsitul de an e cu schimbari. HOROSCOP. Taur: In luna decembrie se porduce un salt calitativ in existenta lor, au trudit dar dau lovitura. HOROSCOP. Gemeni: Sunt…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” previziunile runelor pentru saptamana 26 noiembrie - 2 decembrie. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Berbec - Trebuie sa fie pregatit pentru o suita…

- Berbec - Zodie de foc, se casatorește devreme, la primul impuls, dar ulterior iși da seama și intervine divorțul. Taur - Se poate casatori indiferent de varsta, nu este atat de grabit. Este cerebral, se gandește. Vrea durabilitate. Gemeni - Sunt volatili. Unii din ei au cate doua,…

- Berbec - Mihai Voropchievici a zis catre nativii din Berbec: dați la o parte toate problemele și greșelile legate de trecut. Pregatiți-va pentru o saptamana de vis! Taur - Taurii au posibilitatea sa gaseasca rezolvarea tuturor problemelor care ii framanta doar angajand un dialog cu membrii…