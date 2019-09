HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 23-29 SEPTEMBRIE. Runele anunţă schimbări majore. Karma vine cu furtuni care mătură relaţii şi portofele HOROSCOP BERBEC - Dau lovitura. Se produce un salt rapid calitativ in existența lor. HOROSCOP TAUR - Trebuie sa schimbe modalitatea de acționa și sa abordeze altfel problemele. HOROSCOP GEMENI - O saptamana de protecție totala. Pot face lucruri bune. HOROSCOP RAC - Are o saptamana puțin mai grea. Trebuie sa aiba putere sa depașeasca totul. Trebuie sa doarma mai mult și sa manance. HOROSCOP LEU - Va afla foarte curand un adevar care le va marca viața sau ii va schimba. HOROSCOP FECIOARA - E provocata la o mica batalie. E mult zgomot pentru puțin. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC;: Este o zi perfecta pentru a va respecta promisiunile. Puteti sa va relaxati alaturi de prieteni si sa va incarcați bateriile. TAUR: Aveti mare grija astazi deoarece planurile facute ar putea fi zadarnicite. Mobilizati-va si fiti atenti la toate detaliile.

- HOROSCOP BERBEC - deschide saptamana pe motiv de scandal. Trebuie sa se mobilizeze. Ca sa iasa caștigator trebuie sa ramana calm. HOROSCOP TAUR - primește o forța in plus, un strop de revigorare in toate planurile. E pregatit sa inceapa o viața noua. Forța divina ii ajuta. HOROSCOP GEMENI -…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo valabila în intervalui 22 iulie - 19 august 2019. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii.

- HOROSCOP BERBEC: Berbecul primește o atenționare. Trebuie sa abordeze altfel problemele care il intereseaza, adica sa schimbe tactica. HOROSCOP TAUR: Taurul a intrat pe fagașul unor vești bune, cu cadouri, surprize, sume de bani importante, vești bune. HOROSCOP GEMENI: Vor susține…

- HOROSCOP BERBEC: Sunt foarte norocoși in luna iulie, dar nu exceleaza neaparat la capitolul bani. Zile norocoase: 17 și 24 iulie. HOROSCOP TAUR: Stau bine pe toate planurile. Taurii singuri ar putea sa intalneasca o persoana care sa le dirijeze viața spre un curs mai diferit. Zile norocoase:…

- Cazul fetiței din Baia de Arama, care a fost ridicata cu forța de un procuror in urma unei sentințe judecatorești, continua sa faca valva. PSD anunța schimbari majore in Legea adopției, care ar urma sa fie imbunatațita. Anunțul a fost facut de Lia Olguța Vasilescu. Cum va arata Legea adopției daca va…

- Saptamana 24-30 iunie 2019 aduce pentru Gemeni si Sagetatori vesti bune la locul de munca, iar pentru Balante o noua iubire. Capricornii vor face schimbari majore! Vezi ce au rezervat atrele fiecarei zodii in parte pentru ultima saptamana a lunii iunie