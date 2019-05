HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 MAI 2019: ce zodii au o săptămână perfectă. Previziunile RUNELOR HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie sa schimbe tactica de lucru. HOROSCOP RAC Racii au o saptamana plina de cadouri. Universul de aceasta data este generos cu ei. HOROSCOP LEU Leul are multe de facut, urmeaza schimbari benefice in viața lui. HOROSCOP FECIOARA Fecioara are o luna in care se cearta cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

