HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 18-24 martie: O săptămână cu efecte de bumerang. Previziunile runelor HOROSCOP BERBEC Are o saptamana in care trebuie sa stabilizeze situația, sa-și consolideze poziția acasa, in primul rand, ca de acolo pleaca, la serviciu cand s-a dus și cand iese in public sa stabilizeze și sa știe cine e, sa-și creeze coordonatele pentru a reuși. HOROSCOP TAUR Taurul are o saptamana in care este mai furtunos, puțin mai exploziv, nu știu motivele, a ieșit Hagalul, semnul uraganului. Sfatul este sa va mobilizați toate forțele, sa pregatiți o batalie mai furtunoasa cu o condiție, daca vreți ca batalia aia sa nu ia amploare, sa ramaneși calm. Numai așa totul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

