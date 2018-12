Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ianuarie va fi o luna fructuoasa pentru Berbec. Trebuie doar sa iți imparți energia corect. Aspectele tale morale vor fi foarte puternice, ceea ce garanteaza un comportament cinstit in orice situație. Oamenii vor veni la tine pentru sfaturi. Nu ii respinge…

- BERBEC: Vor da lovitura, sunt norocoșii și se va produce un salt calitativ in viața lor. Nu e de azi pe maine. TAUR: Sunt sfatuiți sa fie pregatiți pentru niște schimbari majore, se drege busuiocul la final de an. GEMENI: Primesc un sfat, sa lase la o parte toate fricile și grijile…

- HOROSCOP. Berbec: Are o luna in care li se recomanda sa ramana in asteptrarea unor schimbari. Multe schimbari care vor veni rapid. Sfarsitul de an e cu schimbari. HOROSCOP. Taur: In luna decembrie se porduce un salt calitativ in existenta lor, au trudit dar dau lovitura. HOROSCOP. Gemeni: Sunt…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” previziunile runelor pentru saptamana 26 noiembrie - 2 decembrie. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Berbec - Trebuie sa fie pregatit pentru o suita…

- Horoscop Berbec Berbecul sportiv și activ va prefera articolele sportive, poate o bicicleta sau o banda de alergat. Citeste si Black Friday 2018 eMAG. iPhone X redus cu 1100 de lei Horoscop Taur Taurul, care prefera liniștea caminului, poate opta pentru un televizor.…

- Horoscop Berbec 30 septembrie 2018 Deși e sfarșit de saptamana, berbecii muncesc de parca soarta lumii ar depinde numai de ei. Un proiect personal, poate chiar un hobby, ii ține atat de prinși, incat uita complet de alte activitați, spre mirarea celor dragi. Incurajați dupa acest efort intens, berbecii…