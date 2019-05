Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP RUNE pentru luna mai 2019, cu Mihai Voropchievici. HOROSCOP BERBEC pentru luna mai. Berbecii au o luna a adevarurilor, pentru ei luna mai inseamna o luna cu marcaj puternic asupra lor. E o perioada de schimbare. HOROSCOP TAUR pentru luna mai. Taurii au o luna de protecție totala.…

- HOROSCOP BERBEC: Va trebui sa schimbe macazul ca sa nu mai mearga pe aceeași axa, chiar daca a perseverat, e șef. Daca a greșit, sa schimbe metoda. HOROSCOP TAUR: Are o saptamana in care intra in grația divina a celor din jur. Cineva care se gandește la el ii va trimite un cadou minunat.…

- Zodii care se transforma decisiv TAUR – Ai incredere in tine, ieși din starea din confort și adapteaza-te. CAPRICORN – Este atat de introvertit, niciodata nu se exteriorizeaza, are nevoie sa puna lucrurile pe tava pentru ca altfel nu va reuși. Trebuie sa-și recunosca slabiciunile și…

- Berbec - are o luna de cadouri și favoruri. Toata lumea ii ofera cate ceva. Taur - luna pentru protecție divina, obțin tot ce vor. Gemeni - luna cu un salt calitativ foarte bun. Au deschidere catre bani, oportunitați și sanatate. Rac - Sume cadou, caștiga bani importanți, primesc…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 24-31 MARTIE 2019 Berbec – Rabdarea ta e pusa la incercare. Trebuie sa dai dovada de calm, lucrurile bune vin dupa un gram de așteptare. Nu forța mana norocului HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 24-31 MARTIE 2019 Taur – Ești in vizorul celor dragi. Vei primi cadouri…

- HOROSCOP BERBEC Are o saptamana in care trebuie sa stabilizeze situația, sa-și consolideze poziția acasa, in primul rand, ca de acolo pleaca, la serviciu cand s-a dus și cand iese in public sa stabilizeze și sa știe cine e, sa-și creeze coordonatele pentru a reuși. HOROSCOP TAUR…

