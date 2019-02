Horoscop, miercuri, 6 februarie, 2019

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 februarie dupa-amiaza, perioada de asumare a unor responsabilitați profesionale, efort de a-și menține autoritatea și de a conduce prudent o activitate publica. Intre 3 februarie, dupa ora 15:03, și zorii zilei de 6 februarie, intalniri intr-un context neobișnuit cu niște…

- Horoscop weekend 26-27 ianuarie. Ultimul weekend din luna ianuarie vine cu bani si recompense pentru multe zodii. Printre norocosi se numara Berbecii, Racii si Gemenii. Se ivesc oportunitati interesante, pe care astrologii va indeamna sa nu le ratati.

- 1. Horoscop Berbec Cele mai mari calitați ale zodiei Berbec sunt legate de elementul hotarare, deoarece aceștia sunt foarte hotarați, curajoși, plini de elan, entuziasmați și nu dau niciodata inapoi. Cei nascuți sub semnul zodiei Berbec lupta pentru ceea ce iși doresc cu adevarat și totodata…

- Gemenii au nevoie de foarte multa rabdare in anul 2019, scrie spynews.ro. Este important sa isi pastreze calmul, caci vor veni destul de multe probleme care mai de care mai grele. In primele luni ale anului 2019 se anunta probleme financiare, iar in a doua parte a anului nativii Gemeni se…

- Horoscop. Retrospectiva anului pe care o fac Gemenii acum are un efect mobilizator asupra lor, pentru ca reușesc sa scotai la lumina doar marile realizari. Finalul de an trezește in nativii din Fecioare noi vise, noi planuri pentru la anul.

- Horoscop, duminica, 2 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica, 2 decembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi complexa, cu tendințe puternice și intr-un astfel de context ies la lumina toate supararile, nemulțumirile, de la cele mai mari, la cele…

- * Berbec Calatoriile scurte și rapide sunt susținute de Luna Plina din 22 noiembrie, plus sau minus trei zile. Berbecii au acum o ”fereastra”, sa se vada cu familia lor. In timpul vizitei, se recomanda liniște in conversații, evitand controversele. Marte, guvernatorul zodiei Berbec, se afla in conflict…

- Berbec - Mihai Voropchievici a zis catre nativii din Berbec: dați la o parte toate problemele și greșelile legate de trecut. Pregatiți-va pentru o saptamana de vis! Taur - Taurii au posibilitatea sa gaseasca rezolvarea tuturor problemelor care ii framanta doar angajand un dialog cu membrii…