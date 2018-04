Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 29 martie 2018. Capricornii au nevoie de odihna. Au tras prea mult de ei și nu mai au resurse ca sa funcționeze la capacitate normala Horoscop 29 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te surprinda destul de multe lucruri astazi, dar cu puțin mai multa bunavoința, vei trece elegant și frumos peste…

- Horoscop 27 martie 2018. Sagetatorii iși stabilesc scopuri noi, legate de educație sau de autoeducație. E o zi importanta pentru ei Horoscop 27 martie 2018 – Berbec Cauți raspunsuri la cele mai importante intrebari și ai șansa de a le gasi. Poate nu azi, poate nu saptamana aceasta, dar le vei gasi cu…

- BERBECDragostea pluteste in aer astazi. S-ar putea sa aveti parte de o intalnire amoroasa sau de o revigorare sentimentala care sa va bucure sufletul. TAUREste o zi ideala sa va rezolvati problemele de natura sentimentala.

- Horoscop 23 martie 2018. Scorpionii au probleme de sanatate. Trebuie sa faca analize sau investigații complex Horoscop 23 martie 2018 – Berbec Se schimba ceva in atmosfera și te vezi nevoit sa revii asupra unor situații, concluzii sau decizii pe care te-ai grabit sa le incadrezi la probleme rezolvate.…

- Horoscop 22 martie 2018. Racii sunt foarte inspirați. Se țin departe de conflicte, de situațiile neclare sau de persoanele care nu au preocupari constructive Horoscop 22 martie 2018 – Berbec E posibil sa nu ai rabdarea necesara pentru a afla ce vor cei din jur și de ce iți cer, insistent, anumite lucruri.…

- Horoscop 20 martie 2018. Peștii vor sa-și imbunatațeasca viața și acorda mai multa importanța resurselor financiare Horoscop 20 martie 2018 – Berbec Se poate spune ca, pentru tine, ziua de astazi este speciala, prin faptul ca vei simți ca revii la viața, iți revine dorința de a acționa neabatut și de…

- Horoscop 17 martie 2018. Varsatorii scapa multe de sub control. Aceste situații au și o parte buna, oricat de bizar ar parea Horoscop 17 martie 2018 – Berbec Este o zi de innoire, in care poți lua decizii importante, in forul tau interior. Ai nevoie de o noua atitudine fața de profesie și fața de familie.…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- Horoscop 13 martie 2018. Taurii iși pun singuri piedici. Cred ca se descurca singuri, fara ajutor, dar nu e așa Horoscop 13 martie 2018 – Berbec Ai ocazia sa observi, prin experiența directa, cum cele mai mari suparari ți le provoci singur, mai ales atunci cand ignori consecințele unor vorbe, fapte…

- Horoscop 12 martie 2018. Balanțele au o povara grea, relația cu familia. Iși asuma responsabilitați care nu le aparțin Horoscop 12 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te blochezi pe partea negativa, enervanta a situațiilor cu care te confrunți și sa simți nevoia sa reacționezi rapid, cu asprime, ca sa…

- Horoscop 8 martie 2018. Leii trebuie sa fie onești cu cei dragi și sa țina cont de ei cand iau decizii. Prin cooperare, lucrurile vor merge mult mai bine Horoscop 8 martie 2018 – Berbec Ai de ales intre a exprima tot ce iți trece prin cap și a face o selecție inteligenta și ințeleapta a cuvintelor,…

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- Horoscop martie 2018 Varsator. Prima parte a lunii te predispune la izolare, introspecție și orientarea eforturilor spre treburile tale personale. Sanatatea este vulnerabila, astfel ca ai nevoie de odihna și de ingrijiri medicale de specialitate. Prudența și rabdare!

- Horoscop 4 martie 2018. Varsatorii vor sa se revolte impotriva celor din anturaj. Ar fi bine sa se abțina Horoscop 4 martie 2018 – Berbec Ai o zi speciala, o ocazie foarte buna de a recapitula ultimele evenimente și de a le ințelege corect, ca sa le dai dreptate și celor care au fost nemulțumiți. Horoscop…

- Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara…

- Horoscop 2 martie 2018. Balanțele se mobilizeaza la locul de munca, unde e agitație și sunt tot mai multe solicitari și provocari Horoscop 2 martie 2018 – Berbec Totul e mai intens astazi și tocmai de aceea ar fi de dorit sa domolești acele impulsuri care știi ca dauneaza armoniei in relații, de orice…

- Horoscop 25 februarie 2018. Leii fac gesturi frumoase și sunt recompensați pe masura Horoscop 25 februarie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, care aduce oportunitați speciale de abordare a nemulțumirilor. Poți da dovada de o maturitate care sa te uimeasca pana și pe tine. Horoscop 25 februarie 2018 –…

- HOROSCOP DRAGOGETE 2018. 24 februarie este ziua in care putem realiza anumite lucruri din viața noastra. Adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, așa trebuie sa gandeasca oricine. In ziua iubirii, pentru nativii Varsator o noua iubire se poate contura la orizont.

- Horoscop 23 februarie 2018. Peștii aduc armonie in relații. Este indicat sa-și tempereze orice pornire distructiva Horoscop 23 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a te opri puțin, din proprie inițiativa, pentru a observa și partea buna din toate situațiile pe care le consideri de nerezolvat. Horoscop…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Horoscop 14 februarie 2018. Berbecii trag concluzii greșite, daca nu sunt foarte atenți. Aparențele inșala grav Horoscop 14 februarie 2018 – Berbec Ai nevoie de repere clare pentru a judeca bine ceea ce se petrece sub ochii tai și a evita concluziile greșite. Astazi, aparențele inșala grav. Horoscop…

- Horoscop 12 februarie 2018. Sagetatorii cauta soluții pentru a evita anumite cheltuieli sau consumul unor resurse Horoscop 12 februarie 2018 – Berbec Ești convins ca numai prin rigiditate vei reuși sa iți impui voința asupra celorlalți și sa le abați atenția de la faptul ca le incalci un drept. Horoscop…

- Horoscop 11 februarie 2018. Scorpionii sunt mai toleranți, mai flexibili. Cei dragi sunt incantați de schimbare Horoscop 11 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi speciala, care te invita la redescoperirea unor valori care iți pot face viața mai frumoasa, cum ar fi bunatatea sau toleranța. Horoscop…

- Horoscop 10 februarie 2018. Peștii se bucura de momente frumoase, pentru ca și-au ascultat inima și au luat decizii inspirate Horoscop 10 februarie 2018 – Berbec Beneficiezi de un context favorabil pentru revigorare, relaxare sau pentru a-ți aminti de bucuria jocului, in compania celor dragi sau a…

- Horoscop 8 februarie 2018. Taurii reușesc sa se impuna, singuri sau cu ajutorul unor parteneri, insa obțin doar o satisfacție de moment Horoscop 8 februarie 2018 – Berbec Ar fi de dorit sa iți propui chiar de la primele ore ale acestei zile sa pastrezi masura in toate, mai ales cand apare o dorința…

- Horoscop 6 februarie 2018. Gemenii au nevoie de rabdare in situațiile presante, pentru a obține rezultatele dorite Horoscop 6 februarie 2018 – Berbec Te intereseaza propriile restanțe, deși nu sunt prioritare. Dorințele nu pot fi controlate foarte ușor și, daca le urmezi, te-ai putea trezi in situații…

- Horoscop 4 februarie 2018. Racii amesteca lucruri care nu au avut niciodata legatura intre ele Horoscop 4 februarie 2018 – Berbec Este o zi in care rememorarea unor evenimente din trecut poate deveni motiv pentru abordarea greșita a unor situații din prezent. Avertizat fiind, poate eviți acest lucru.…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Horoscop 3 februarie 2018. Balanțele au surprize placute. Cei dragi le intorc gesturile frumoase pe care le-au facut Horoscop 3 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care iți poate aduce calmul de care ai atat de mare nevoie, cu condiția sa fii mai atent la cei din jur, sa asculți ce au de spus și…

- Berbec Se intrezaresc modificari in relațiile familiale. Sunt posibile discuții aprinse pe teme patrimoniale. Insa, cu puțin efort și bunavoința vei reuși sa lamurești orice disputa, ba chiar sa mulțumești pe toata lumea. Orienteaza-ți eforturile spre imbunatațirea condițiilor spațiului in care locuiești…

- Horoscop 25 ianuarie 2018. Balanțele acționeaza pe baza unui impuls, deși nu le sta in fire sa faca asta Horoscop 25 ianuarie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece la acțiune fara sa stai pe ganduri, deși vei avea suficient timp ca sa iți dai seama ca e o imprudența chiar și pentru tine. Horoscop 25…

- BERBEC Se stie ca Berbecii sunt unii dintre cei mai incapatanati si egoisti nativi. Femeile nascute in aceasta zodie au tendinta de a domina in cuplu si vor ca toate nevoile lor sa le fie satisfacute instant. Din aceasta cauza sunt implicate adesea in mai mult de o relatie si au numerosi amanti…

- Horoscop 17 ianuarie 2018. Fecioarele au idei noi, care, odata puse in aplicare, le vor face viața mai ușoara Horoscop 17 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care te poate ajuta mult, prin pregatirea viitoarelor etape ale proiectelor in care ești implicat sau pe care le demarezi. Horoscop 17 ianuarie…

- Varsator Configurațiile astrale vor fi prielnice pentru a pune bazele unei cariere infloritoare, care le va aduce prosperitate. Nu conteaza in ce domeniu iși doresc aceștia sa activeze, important este ca vor avea oportunitați foarte bune in anul care vine. Trebuie doar sa profite de ele.…

- Horoscop 16 ianuarie 2018. Gemenii fac un pas important inainte, depașind o mulțime de greutați Horoscop 16 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care te invita la abandonarea poverilor inutile pe care le duci pe umeri de mult timp – cele construite din temeri, exagerari și excese adunate. Horoscop…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Horoscop 11 ianuarie 2018. Capricornii fac investigații, ca sa vada cum au ajuns la anumite erori, pe care le regreta Horoscop 11 ianuarie 2018 – Berbec Incepi sa te ocupi cu toata seriozitatea de parcursul profesional, de imaginea proprie, dar și de rezultatele pe care le poți obține prin eforturile…

- * Capricorn - Aveti nevoie de o pauza dupa 31 decembrie, cand v-ati obosit umbland la urat cu cei din zodia Ursului, sa mai stati si voi relaxati, la un tapricorn de bere. * Varsator - Habar n-avem ce veti face in 2018, depinde doar de voi. Daca stati si nu actionati, daca nu iesiti in strada cand e…

- Horoscop ianuarie 2018 Varsator. Prima parte a lunii te predispune la izolare, introspecție și orientarea eforturilor spre treburile tale personale. Sanatatea este vulnerabila, astfel ca ai nevoie de odihna și de ingrijiri medicale de specialitate. Prudența și rabdare!

- Horoscop 6 ianuarie 2018. Fecioarele cauta o idee de valoare care sa le ajute sa faca ordine in viața sentimentala Horoscop 6 ianuarie 2018 – Berbec Te vezi nevoit sa cobori cu picioarele pe pamant și sa te confrunți cu dereglari ale starii de sanatate pe care le-ai ignorat sau cu probleme la serviciu…

- Iata care sunt cele 3 zodii carora inima le va bate puternic anul acesta: Taur Așteptarea ia sfârșit. Ai suferit multa vreme de singuratate, însa în 2018 norocul îți surâde în plan sentimental. Te îndragosteșți inexplicabil de o persoana spre…

- BerbecDupa ani in care parea ca norocul te ocoleste de fiecare data, in 2018 te vei bucura de succese la fiecare pas. Esti bine-vazuta la serviciu si, drept recompensa pentru munca depusa, vei fi avansata. Vei ajunge practic in pozitia pe care ti-o doresti de-o viata. Simti cum destinul…

- Horoscop 5 ianuarie 2018. Leii sunt cuprinși de neliniște, dar motivele nu le sunt clare Horoscop 5 ianuarie 2018 – Berbec Exista mai multe riscuri astazi, dar cel mai mare este acela de a strica relațiile cu cei dragi, din cauza unor convingeri puternice, pe care vrei sa le impui cu orice preț și in…