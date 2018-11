Horoscop, miercuri, 28 noiembrie, 2018 Horoscop. E placuta linistea de acasa pentru Berbeci, , chiar daca nu aduce nimic nou in peisaj, fiind exact aceeasi atmosfera de rutina, monotona si banala, cu care esti obisnuit, pe cand Racii sunt pregatiți pentru o provocare in plan profesional. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

