Horoscop MIERCURI 21 martie 2018: Ce aduce prima zi din zodia Berbec, în funcţie de zodie Condus de Marte, Berbecul este caracterizat de un simbol sub forma de V care semnifica coarnele sale. Simbolic, dintotdeauna berbecul a fost asociat cu determinarea, initiativa si spiritul de lider. In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume. Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Poti primi mai multe invitatii la evenimente sociale astazi, unele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport…

- Astazi, 20 martie, este echinocțiul de primavara. Mai precis, este marcat sfarșitul iernii astronomice fiind ziua in care are loc echinoctiul de primavara, doar ca – anul acesta – iarna este capricioasa și continua sa aduca zapada și viscol intr-o luna calendaristica de primavara. Zodiile vor fi și…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala…

- BERBEC L-a atras la tine competivitatea de care dai dovada si succesul de care te bucuri. Intotdeauna te-a apreciat pentru asta si a s-a mandrit cu tine in fata prietenilor lui. Poate ca despartirea voastra s-a produs intr-un moment in care ai trecut printr-un soc. El nu a realizat…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- BERBEC Nativa din Berbec traieste pentru aventura si surprize, astfel incat o cerere in casatorie ar trebui sa includa toate lucrurile palpitante la care te poti gandi. Poate asta inseamna sa o faci in varful unui rollercoaster sau de ziua ei de nastere. Trebuie sa te asiguri ca o vei…

- RAC Ai tendinta de a sta intr-o relatie, chiar si atunci cand lucrurile nu mai functioneaza. Si cand, in sfarsit, esti pregatita sa spui stop, totul se transforma intr-o experienta dureroasa. Este important pentru tine sa stii ca ai facut tot ce ai putut, dar nu ai primit inapoi ceea…

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- Postarita care imparte corespondenta in comuna damboviteana Contetesti a devenit celebra dupa ce a facut un Live pe Facebook in care ii certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit. Reporterul "Adevarul“ a mers in comuna si a descoperit ca barbatii care primesc ajutoare sociale isi incep ziua la…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Viseaza, ai curaj sa creezi scenarii cat mai fanteziste, lasa imaginatia sa creeze orice vrea, pentru ca de aici se nasc cele mai interesante lucruri. Totusi, ar fi bine sa fii discret si sa-ti pastrezi visele doar pentru tine, deocamdata,…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- HOROSCOP 1 martie 2018. Prima zi de primavara este un test pentru toți nativii sa lase grijile deoparte și sa se bucure de lucrurile importante. O singura zodie apasa butonul de pauza și se bucura din plin de lucrurile simple și ușoare pe care viața i le ofera.

- HOROSCOP 23 februarie 2018. Se anunța o zi grea pentru unele zodii. Se simte ca este undeva la o rascruce de drumuri. Nativii in Leu trebuie sa faca niște alegeri, deși este dificil. La ce sa se aștepte ceilalți nativi.

- Iata cum accepta sau merg semnele zodiacului la psihoterapie, precum si ce tip de probleme le fac sa recurga la aceasta forma de vindecare a mintii, corpului si sufletului: BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Un Berbec va merge la un psihoterapeut doar dupa ce se va fi dat el singur cu capul de perete…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Calitațile și defectele sunt cele mai ne definesc și care ne diferențiaza ca oameni. La ce ești tu buna, o alta persoana poate sa nu fie și la ce nu te descurci tu, o alta poate sa exceleze. Afla ce te definește in funcție de zodie!

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- HOROSCOP URANIA 10-16 FEBRUARIE Berbec Intre 10 și 11 februarie dimineața devreme, Berbecii vor dezvolta de ambiții și dorințe, intens resimțite, privitoare la felul in care iși pun in aplicare dorințele, visurile și speranțele. Unii vor dori mai mult de la viața, alții vor trudi pentru a crea cadrele…

- BERBECVeti fi destul de depresiv astazi si va trebui sa luati masuri pentru a va reveni. Invitatiile pe care le veti primi astazi trebuie luate in considerare prin prisma avantajelor pe care vi le ofera.

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Gandul care se naste acum in mintea ta va genera o constructie intreaga, de perspectiva, ca atare nu te multumi cu ceea ce stii acum. Mai aduna date, informatii, resurse, mijloace, instrumente, pentru ca toate acestea vor conlucra…

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca sunt obligați sa-i cante in struna. Nu pune preț pe sentimente sau pe emoții și se…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2018: Astrologul a mai vorbit insa și despre faptul ca țara noastra nu se va numara printre cei care vor avea parte de un an bun. omania a intrat pentru 3 ani intr-o perioada de imbolnavire. Este o Romanie adusa intr-o situație la extrem. Romania pentru…

- Horoscop de weekend 26-28 ianuarie 2018: Taurii sunt nevoiți sa își schimbe planurile, racii posibil sa aibe o calatorie neașteptata, iar capricornii s-ar putea sa le intre o suma mare de bani în conturi.

- E posibil sa nu iti dai seama ca langa tine se afla persoane care iti fac mai mult rau decat bine, de aceea zodia ta iti va sari in ajutor, scrie eva.ro.BerbecFereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca.

- Berbec Ai multe motive pentru a fi entuziasmata anul acesta, mai ales daca vine vorba de noroc. In luna ianuarie, Marte va tranzita in constelatia ta, asa ca te vei bucura din plin de energia lui. Pe de alta parte, Venus va fi in casa banilor in februarie si aprilie si iti va aduce succes in afaceri…

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul.

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- BERBEC Vei inceta sa mai fii singura in momentul in care nu vei mai privi o relatie ca pe o sentinta si ca pe sfarsitul distractiei, a vietii spontane. Mai degraba, ar trebui sa incepi sa o vezi ca pe o sansa de a castiga un coechipier si un partener de aventura! TAUR Vei…

- Horoscop 14 ianuarie 2018: Cuadratura Soare-Uranus poate avea efecte neplacute si surprinzatoare, manifestate mai ales prin iritabilitate și certuri. Starea de nervozitate indusa de acest aspect astral crește semnificativ riscul accidentelor.

- BERBEC Esti agresiva, impulsiva si foarte zgomotoasa, iar lipsa de complezitate determina oamenii sa se intrebe daca esti sau nu o persoana ipocrita. Toata lumea incearca sa-si dea seama ce gandesti, dar adevarul este, de fapt, nimic. Esti atat de superficiala incat nu arati nimic altceva…

- Iata ce ai de facut in 2018, potrivit zodiei tale. Berbec Asculta-ti inima! Esti semn de Foc si ar trebui sa acorzi mai multa atentie emotiilor. Nu ezita sa vorbesti din inima si sa faci lucrurile din tot sufletul. Taur Alege varietatea! Esti omul tabieturilor,…

- BERBEC Ai pierdut prea mult timp cu baietii rai in trecut. Ei ti-au dat multa adrenalina, dar nu si altceva. In 2018, ar trebui sa cauti un tip de incredere, care isi tine promisiunile. Un barbat care te va face sa te bucuri in egala masura de serile pe canapea vizionand serialul preferat,…

- HOROSCOP 2018 CRISTINA DEMETRESCU: Specialistul a precizat ca daca in 2017 am fost amenințați, in 2018 vom fi loviți. "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruiește revoluția solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…