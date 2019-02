HOROSCOP martie 2019. Doua zodii vor avea o primavara de coşmar. Ce se întâmplă cu celelalte Berbec Se anunta o luna productiva. Reusesti sa duci la bun sfarsit toate proiectele pe care ti le pui in minte si, in plus, rezolvi orice problema iti iese in cale. In ceea ce priveste dragostea, nu se anunta schimbari semnificative, iar daca nu esti intr-o relatie, nu sunt sanse sa cunosti pe cineva. Te concentrezi pe independenta. Taur Taur Incepi sa-ti schimbi perspectiva cand vine vorba de iubire si bani. Incepi sa adopti idei iesite din comun pentru tine cand vine vorba de implinire pe aceste doua planuri. Mai mult, incepi sa analizezi modul in care procedeaza oamenii care au succesul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

