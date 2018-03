Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- Apa are o caracteristica unica, cea a memoriei sale, care poate fi activata sub influența unor factori externi: camp magnetic, impact mecanic, schimbari bruște de temperatura sau presiune, ultrasunete, etc. și care poate stoca informații pe perioade cuprinse in intervalul cateva ore – cateva zile. Campul…

- Luna martie 2018 iți aduce o ampla disponibilitate sufleteasca, o nevoie sporita de a impartași sentimente, ganduri, impresii sau informații cu omul drag. In ultima decada din martie, langa Venus și Mercur vine și Soarele, focalizandu-ți și mai mult atenția asupra celuilalt și intețind dorința de apropiere.

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Horoscopul zilei de Marti 20 Februarie 2018.Horoscop zilnic. Horoscop Urania saptamanal, predicții și previziuni astrologice 2018.Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsatori Pești. Zodiacul zilnic va spune…

- BERBEC Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina in loc, mai ales ca, structural, ei nu sunt niște ființe care sa se simta in largul lor in vecinatatea…

Berbec Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina…

- Berbec. Vor face curațenie in viața lor, vor aparea alți oameni care le vor aduce beneficii. Taur. Incepe anul bine, dar il termina prost. Atenție la tot ce inseamna semnari de acte, de documente. Trebuie sa citim foarte atent. Cu iubirea stau foarte bine, poate chiar sa se casatoreasca. …

- Horoscop Mihai Voropchievici 12 februarie - 18 februarie: Berbec. O suita de schimbari majore pentru saptamana care vine. Taurii sunt in postura de a fi cuminți, de a aștepta o schimabre foarte importanta in viața lor. Gemenii se cam cearta cu toți din jurul lor. Racii au…

- Hipocrate spunea ca, impreuna, corpul si mintea sunt o unitate si, afectandu-l pe unul, il afectezi pe celalalt. Medicina moderna a adoptat un alt punct de vedere, acela de a izola cauza si de a prescrie un remediu specific care reprezinta solutia. Pasteur susținea cu putere efectul microbului in medicina.…

- Horoscopul saptamanii 5-11 februarie 2018 anunța o perioada cu un singur eveniment astrologic important, care va avea loc in weekend. Este vorba de intrarea planetei Venus in zodia Pești, in noaptea dinspre sambata spre duminica. Venus va ramane in semnul Peștilor pana in 7 martie, iar tranzitul…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- In 2018, marii norocoși in plan financiar sunt Balanțele și Berbecii. In cazul Balanțelor, Jupiter, Marele Benefic, va poposi timp de 10 luni de zile in "casa Banilor" din astrograma lor. Asta inseamna ca vor avea multe oportunitați de a-și mari veniturile prin munca proprie. In cazul…

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- In 2018 vom avea parte de nu mai puțin de 5 eclipse, 3 parțiale de Soare și 2 totale de Luna, dupa cum urmeaza: ・ 31 ianuarie, totala de Luna 15 februarie, parțiala de Soare ・12 iulie, parțiala parțiala de Soare ・27 iulie, totala de Luna ・11 august, parțiala de Soare Dupa cum vedeți, prima este in Leu,…

- Romania 2018 – Caracterizare O țara Sagetator – Soarele la 8 gr 26 Sagetator – migrarea masiva peste granițe pentru un caștig mai bun, dar și exportul de inteligența, Ascendentul la 20 gr 19 Varsator, Luna la 13 gr 58 Scorpion – asta este și explicația de ce romanii din Diaspora nu sunt uniți, Luna…

- Anii 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023 pentru fiecare zodie Unele dintre ele vor realiza venituri substanțiale astfel incat iși vor schimba complet viețile. Iata la ce trebuie sa ne așteptam pana in 2023! Berbecii au ani karmici buni, daca e sa vorbim despre 2018, 2019 și 2020. Anii…

- Horoscopul saptamanii 22-28 ianuarie 2018 anunța o perioada in care realismul și responsabilitatea raman principalele coordonate in orice proiect, acțiune sau demers, iar nerespectarea obligațiilor asumate sau a cuvantului dat provoaca schimbari nedorite (in cariera, in relații, in afaceri etc.)…

- Mica Unire a fost legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Oficial. Ocult, evenimentul din 24 ianuarie 1859 a avut ascendent in Pești. Acest aspect este caracterizat…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- 2018 are un început furtunos, din pricina întâlnirii dintre Marte si Jupiter în Scorpion. O expresie des folosita pentru a descrie aceasta combinatie este "actiune însotita de noroc".

- Berbec Intre 13 și 14 ianuarie seara, buna comunicare cu persoanele și instituțiile din strainatate, posibilitatea de a face scurte deplasari dincolo de granițele țarii in care se afla. Berbecii se pot atașa de idei noi, revoluționare, curajoase, pot imbrațișa cu generozitate cauza altor persoane…

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018 va fi marcat de 3 evenimente astrale importante: 17 ianuarie: Luna Noua in zodia Capricorn; 18 ianuarie: intrarea planetei Venus in zodia Varsator 20 ianuarie: intrarea Soarelui in zodia Varsator. Fiecare dintre acestea va influența…

- Horoscop Corpurile celeste s-au strans, cum fac mereu la inceput de an, intr-o emisfera a zodiacului, in șase zodii, de la Scorpion la Berbec, dispunerea de iarna cum spunea Jonathan Cainer. Nicio planeta retrograda, o tripla conjuncție, larga, intre Soare, Venus și Pluton in Capricorn, o a doua conjuncție…

- Anul 2018 se anunta unul energic. Conjunctia Marte/Jupiter in Scorpion aduce impliniri pe toate planurile, dar mai ales la capitolul cariera si familie. Soarele, Venus si Pluto in Capricorn tin zodiile cu picioarele pe pamant. Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…

- Berbec - an de corectarea a greșelilor, trebuie sa-și asume responsabilitați. Taur - prietenii și casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni - nu trebuie demarate alte proiecte, pana nu le terminați pe cele vechi. Cuplurile care nu au copii pot deveni parinți.…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 1-7 ianuarie 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre și vezi daca zodia ta se numara printre ele! Berbecii care vor sa se mute sau sa investeasca intr-o casa primesc ajutor financiar din partea familiei…Citește aici horoscopul complet pentru…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- Astfel, lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru anul 2018, ca sa stii cum vor fi urmatoarele 12 luni in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru anul 2018 si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul anului 2018…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- Cea mai scurta zi din 2017 va fi pe 21 decembrie, cand are loc solstițiul de iarna. Cuvantul „solstițiu” vine din limba latina – sol inseamna soare și systere – a sta locului. De doua ori pe an, in iunie și in decembrie, Soarele iși schimba ușor traiectoria, astfel ca pare sta locului. Solstițiul de…

- Horoscop Oana Hanganu.Saptamana 18-24 decembrie va incepe cu Luna Noua in zodia Sagetator, zodie in care se vor afla și Soarele, Saturn, Venus și Mercur retrograd. Luna Noua din 18 decembrie și din zodia de foc Sagetator ne va incuraja sa ne facem planuri, sa fim optimiști și sa ne bucuram,…

- Plecand de la ideea ca miscarea electronilor genereaza campuri electromagnetice, iar funcționarea materiei vii nu inseamna altceva decat un continuu transfer de electroni, P. Jitariu postuleaza (1978) ca fiind implicita existenta unui camp electromagnetic la nivelul tuturor structurilor vii. Campul…

- Astrele par sa se alinieze pentru a le oferi celor nascuți sub semnul Berbecului și al Balanței un caștig insemnat! Așadar, nu este exclus ca Berbecul și Balanța sa caștige la Loto in decembrie 2017. Pe plan financiar, cele doua zodii vor pasi cu dreptul in anul care urmeaza, astfel ca 2018…

- Berbec Intre 9 și 11 decembrie dimineața atenția nativilor va trebui sa se concentreze pe munca iar starea lor de spirit va trebui sa se adapteze exigențelor momentului care nu le vor permite nici relaxare, nici detașare; enervari, plictiseala, oboseala. Pe 9 decembrie, Marte va intra in zodia Scorpionului.…

- Horoscopul saptamanii 11-17 decembrie 2017 incepe cu intrarea Lunii in zodia Balanței, chiar in dimineața zilei de luni. Pana miercuri dupa-amiaza, Luna in Balanța va favoriza colaborarea și comunicarea, dar nu sunt excluse divergențele sau tensiunile, pentru ca nimeni nu va dori menținerea…

- Horoscop saptamanal 4-10 decembrie 2017 Oana Hanganu. Marte, planeta Razboiului, intra in Scorpion, semnul puterii. Afla ce inseamna asta pentru zodia ta! Horoscopul saptamanii 4-10 decembrie incepe sub puternicul marcaj al Lunii Pline din ziua de duminica, 3 decembrie și al tranzitului retrograd…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…