- HOROSCOP Berbec. Are o saptamana in care trebuie sa-și consolideze poziția lui, și acasa intre membrii familiei, și la munca, printre colegi, dar totodata și in societate, in sfera cu care vine in contact zi de zi. Consolidarea poziției tale. Sa știe cine e Berbecul, cine e șeful și ce trebuie sa…

- Horoscop 2 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 2 aprilie 2019 - Berbec: Beneficiezi de circumstanțe speciale pentru a descoperi leacul unor suferințe fizice sau sufletești. Vei primi și o mana de ajutor, de unde te aștepți mai puțin. Horoscop 2 aprilie 2019 - Taur: Simți…

- BerbecPacatele pe care le vei face toata viața, daca aparții acestui semn zodiacal, sunt invidia și trufia. Sa fii in centrul atenției nu este doar una dintre prioritațile tale, ci a și devenit un lucru obișnuit.

- BERBEC Sunteti cam visator si aveti tendinta sa neglijati problemele importante pe care le aveti de rezolvat. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, pentru ca deciziile pe care le luati s-ar putea sa fie gresite. Profitati de ajutorul pe care vi-l ofera o persoana apropiata! TAUR Talentul dvs.…

- HOROSCOP 17 martie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, iubirea are si conotatii mai putin placute, mai ales daca in stilul celuilalt de a-ti arata ca te iubeste se infiltreaza aspectele nedorite ale iubirii: gelozia, posesivitatea, panda, ranchiuna. Si ele fac parte din meniu cand…

- Berbec: O sa ai parte de o schimbare majoraIn luna martie ești din ce in ce mai conștient de lucrurile pe care ți le dorești și incerci sa elimini orice forma de ambiguitate. In plus, incepi sa-ți aloci mai mult timp pentru propria persoana.

- Horoscop. In timp ce șapte semne vor simți efectele lui Mercur Retrograd, cele mai multe din cauza anumitor factori astrologici, Berbecul, Leul, Balanța, Sagetatorul și Varsatorul sunt zodiile care vor fi cel mai putin afectate.

- Gemeni - Iși ascund foarte bine viața personala și mai ales problemele. Și nu le impartașesc decat prietenilor foarte, foarte apropiați.Scorpion - Nici dragostea, nici preferințele și nici planurile de viitor nu le discuta cu oricine.