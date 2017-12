Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 24 decembrie 2017. Scorpionii au o zi frumoasa. Sunt atenți cu cei dragi și uita de suparari Horoscop 24 decembrie 2017 – Berbec Intregul context te invita la toleranța fața de toți cei din jur, ca sa obții acea bucurie sufleteasca pe care o cauți și de care ai mare nevoie, mai ales intr-o…

- HOROSCOP 22 decembrie 2017 HOROSCOP 22 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 22 decembrie 2017. HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Berbec Ai multe treburi de rezolvat, dar gasesti pe cineva sa te ajute. Cel putin, de maine vei fi mai putin stresat…

- HOROSCOP 21 decembrie 2017 HOROSCOP 21 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 21 decembrie 2017. HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Berbec Treci printr-o perioada in care simti nevoia sa iti pui ordine in viata. Revizuiesti relatiile cu ceilalti,…

- Horoscop 17 decembrie 2017. Capricornii sunt mințiți. Cei din jurul lor deformeaza adevarul dupa cum au interes Horoscop 17 decembrie 2017 – Berbec E nevoie de un efort sincer ca sa poți opri impulsurile razboinice care te incearca azi și sa te apropii de oamenii de la care ai ceva de invațat. De asta…

- Horoscop 16 decembrie 2017. Taurii iși pun in valoare calitațile sociale și devin mai placuți și mai cautați de ceilalți Horoscop 16 decembrie 2017 – Berbec Incepi sa ințelegi de ce este foarte important sa fii generos cu prietenii și cu rudele și ce poți construi frumos in viața ta daca vei merge pe…

- Berbec Diminuezi in mod voit efectele negative ale unei intalniri prin simplul fapt ca preferi sa iți ții parerile pentru tine. In plan sentimental, te poți aștepta la ceva flirturi nevinovate, din care poate ieși o relație serioasa pe termen lung. Taur Este bine sa-ți indrepți atenția spre persoana…

- Horoscop 12 decembrie 2017. Leii cad la pace cu anumite persoane și accepta condițiilor lor pentru a avea relații bune Horoscop 12 decembrie 2017 – Berbec Este o zi mult mai senina decat cele dinainte și așa vei fi și tu, spre marea bucurie a celor dragi, carora le-a lipsit foarte mult aceasta latura…

- HOROSCOP 11 decembrie 2017 HOROSCOP 11 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de luni, 11 decembrie 2017. HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Berbec Organizeaza-ti timpul in asa fel incat sa poti sa ajungi si la evenimentul programat pe seara. Asigura-te sa…

- Horoscop 10 decembrie 2017. Fecioarele prind din zbor informații și reușesc sa treaca peste multe nemulțumiri Horoscop 10 decembrie 2017 – Berbec Este o zi care te poate intoarce pe dos, iar din aceasta poziție vei putea vedea altfel problemele care te-au neliniștit mult timp. Pana la urma, deși pare…

- Este mult mai ușor sa iți formezi o relație cu cei din jurul tau daca ei vor avea o parere buna despre tine in urma unei prime intalniri, scrie estisuperba.ro. Mai mult, este bine sa știi inca de la inceput daca iți irosești timpul cu cineva sau nu. Citeste si Horoscopul saptamanii 8-14 decembrie…

- HOROSCOP 8 decembrie 2017 HOROSCOP 8 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 8 decembrie 2017. HOROSCOP 8 decembrie 2017 - Berbec Ieri a fost o zi cam dificila la job, iar astazi simti nevoia de relaxare. Nu vrei sa mai auzi de ore suplimentare,…

- HOROSCOP 7 decembrie 2017 HOROSCOP 7 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 7 decembrie 2017. HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Berbec Cateva intalniri neprevazute iti dau programul peste cap si te obliga sa amani unele activitati. Noroc ca…

- Horoscop 3 decembrie 2017. Capricornii sunt cam derutați. Vorbesc mult și spun aproape tot ce le trece prin minte Horoscop 3 decembrie 2017 – Berbec Astazi poți trai cu mare intensitate problemele neglijate, dar intr-un context care nu favorizeaza rezolvarea lor, pentru ca ai dificultați de exprimare.…

- Berbec Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai iveste in calea ta ca pe ceva absolut firesc in evolutia ta spre succes, nu-i da…

- Horoscop 2 decembrie 2017. Racii și-ar putea strica relații de care au mare nevoie Horoscop 2 decembrie 2017 – Berbec Ai putea fi surprins de intensitatea unor probleme pe care nici nu le-ai observat. In aceste condiții, o reacție buna ar fi sa iți regasești rabdarea și sa te implici in acele probleme.…

- HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017 - Berbec Va fi un weekend special. Urmeaza sa faci un pas important in viata ta si esti…

- Horoscop decembrie 2017: Sub configurațiile amintite, predomina entuziasmul, increderea și impresia ca orice este posibil. Dar la fel de bine se pot manifesta și lipsa de masura, nesocotința și imprudența. Din aceasta cauza, pentru a trai doar influențele pozitive și a ne feri de cele neplacute,…

- Horoscop 29 noiembrie 2017. Leii au o dispoziție senina. Ca s-o pastreze, ar trebui sa lase deoparte ce-i nemulțumește Horoscop 29 noiembrie 2017 – Berbec Cel mai mare caștig al acestei zile vine din sinceritatea diplomatica pe care o vei adopta din proprie inițiativa in toate relațiile care conteaza.…

- HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Berbec Iti doresti foarte mult ceva, si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii. Pune in balanta ceea ce ai de castigat, cu ceea ce ai putea avea de pierdut, prntru ca s-ar putea ivi unele discutii in familie. HOROSCOP 28 noiembrie…

- Infidelitatea este un obstacol peste care nu pot trece Racii, Scorpionii și Vasatorii. Ei vor pune punct relației pe care o aveau cu persoana iubita de foarte mulți ani și alaturi de care au facut planuri pentru tot restul vieții.

- Horoscop 27 noiembrie 2017. Berbecii sunt agitați. Risca sa faca multe greșeli din cauza starii de nervozitate Horoscop 27 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi cu predispoziții foarte diferite de cele care iți sunt ție pe plac. Aceasta poate fi motivul unei stari de agitație care te poate conduce la multe…

- Horoscop 26 noiembrie 2017. Fecioarele iși fac curaj și incearca sa regleze problemele din familie care le-au dat batai de cap Horoscop 26 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi foarte utila pentru orice fel de reglare ai de facut – de exemplu, pentru a trece peste nemulțumirile de la serviciu, care sunt…

- Horoscop 25 noiembrie 2017. Sagetatorii stau azi cu cei dragi. Le-a lipsit apropierea de familie și incearca sa recupereze Horoscop 25 noiembrie 2017 – Berbec Poți face ca ziua de astazi sa fie frumoasa, memorabila chiar, prin momentele speciale de inspirație de care vei avea parte. Totul e sa și dorești…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta împotriva lor poate duce la stricarea…

- Berbec Vei obține rezultate bune in ceea ce privește un proiect sau plan pe care ți-l faci de ceva timp. Vei avea oportunitatea de a-ți schimba modul de gandire sau anumite convingeri și asta e de bun augur. Vei descoperi ca ai multe in comun cu cineva de la serviciu. Taur Simți ca anumite relații incep…

- Horoscop 16 noiembrie 2017. Berbecii primesc ajutor. Merg mai departe cu planurile și se apropie de o realizare importanta Horoscop 16 noiembrie 2017 – Berbec Ai parte de sprijinul dorit, de la cei de la care l-ai solicitat, pentru a merge mai departe cu planurile la care lucrezi demult. Te apropii…

- BERBEC: Azi, nativii nascuți sub acest semn zodiacal ii vor spune persoanei iubite cat de mult o apreciaza și cat de mult o iubesc. Acest lucru nu se intampla atat de des și de aceea, toata lumea va fi surprinsa. TAUR: Astazi este o zi perfecta pentru a petrece timp in familie.…

- Horoscop 13 noiembrie 2017. Fecioarele fac o deplasare scurta, care le ajuta sa cunosca oameni speciali sau sa-și repare relația Horoscop 13 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi speciala, cu un mare potențial sa devina memorabila, daca vei ști unde sa te oprești și daca vei avea grija sa nu-i ingradești…

- Anul 2018 nu vine numai cu vești bune! Pentru trei dintre zodii va fi un an cu multe incercari pe plan amoros. Dupa mulți ani de relație vor decide sa puna punct din cauza infidelitații, de care afla &ici...

- Horoscop 9 noiembrie 2017. Balanțele trebuie sa ia masuri. De ele depinde schimbarea atmosferei din familie Horoscop 9 noiembrie 2017 – Berbec Astazi debuteaza o perioada de cateva luni bune in care va trebui sa fii mult mai atent la imaginea ta, la relațiile cu superiorii și la cele cu familia. Ai…

- Horoscop 6 noiembrie 2017. Gemenii destabilizeaza colectivul. De la ei pornesc discuții interminabile și negocieri fara rezultat Horoscop 6 noiembrie 2017 – Berbec Exista riscul sa te pierzi in intenții și dorințe, fara sa finalizezi mare lucru, din cauza ca sunt prea multe lucruri de facut și nu știi…

- Horoscop 28 octombrie 2017. Racii sunt intr-o situație neplacuta. Trebuie sa poarte discuții delicate, pe care le-au tot evitat Horoscop 28 octombrie 2017 – Berbec Te vezi nevoit sa renunți la ceva, dar vei gasi oamenii potriviți, care vor ințelege corect situația ta, și te vor ajuta sa treci mai ușor…

- BERBECDaca va cautați un alt loc de munca, puteți fi optimist. Sfaturile unei persoane mai in varsta va vor fi de mare ajutor. TAURSunteți plin de idei și dați dovada de ingeniozitate. Ați putea sa incepeti o afacere, dar va lipsesc banii.

- Horoscop 25 octombrie 2017. Berbecii fac un pas in spate. Realizeaza, in sfarșit, ca puțina reținere nu strica nimanui Horoscop 25 octombrie 2017 – Berbec S-ar putea sa ajungi singur la concluzia ca puțina rezerva nu strica nimanui, iar ție chiar ți-ar fi de folos sa faci un pas in spate, ca sa vezi…

- BERBEC Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa sau esti casatorita,…

- HOROSCOP 24 octombrie 2017 Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 24 octombrie 2017. Berbec Esti foarte incapatanat astazi si nimeni nu iti intra in voie. Nu accepti sa te abati deloc de la convingerile tale si aceasta atitudine ti-ar putea aduce unele neplaceri…

- Horoscop 20 octombrie 2017. Scorpionii se cred zmei, capabili sa faca orice. Scapa insa din vedere informații importante Horoscop 20 octombrie 2017 – Berbec Te pot surprinde propriile reacții exagerate fața de situații pe care, de obicei, nici nu le observi. Este important sa temperezi aceste reacții,…

- Horoscop 18 octombrie 2017. Sagetatorii au o zi ciudata. Primesc informații care ii bucura și ii supara in egala masura Horoscop 18 octombrie 2017 – Berbec Poate sa apara o veste buna in legatura cu o dorința de-a ta, mai noua sau restanta. Este bine sa fii, totuși, prudent, daca implinirea dorinței…

- Horoscop 15 octombrie 2017. Leii strica lucruri, din orgoliu. Ar fi bine sa adopte o atitudine mai matura, la locul de munca Horoscop 15 octombrie 2017 – Berbec Poate fi o zi care sa iți aduca un pas inainte catre armonizarea relațiilor cu cei dragi sau un pas mai aproape de valorificarea unui talent…

- BERBEC: Astazi puteți sa va gandiți la activitați inedite pe care va doriți de multa vreme sa le puneți in practica. Ascultați intuiția și acționați așa cum va spune vocea interioara.

- HOROSCOP 13 octombrie 2017 Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 13 octombrie 2017. Berbec Nu te lasa influentat de o persoana de la locul de munca despre care banuiesti ca nu te prea are la suflet. Ai incredere in tine si fa ceea ce stii fara sa…

- HOROSCOP 12 OCTOMBRIE 2017 BERBEC Astazi ar fi bine sa nu va asumati riscuri. Este posibil sa resimtiti o stare de nervozitate care va poate face sa reactionati si mai impulsiv decat va sta in fire. Va sfatuim sa evitati sa conduceti masina, pentru ca sunteti predispus la neatentie si puteti…

- Horoscop 6 octombrie 2017. Graba strica treaba pentru Fecioare. Ar fi bine sa nu negocieze astazi chestiuni financiare Horoscop 6 octombrie 2017 – Berbec Te poți trezi tensionat fara motiv, ca și cum ar trebui sa te aperi, dar nici tu nu știi de cine și de ce. Ar fi bine sa analizezi rațional aceste…

- Berbec Saptamana aceasta nu stralucește la capitolul surprizelor, dar asta nu inseamna ca nu va fi una mulțumitoare in ceea ce te privește. In principal, munca, munca și iar munca, cu rezultate destul de bune și insemnate, care ți-ar putea aduce și progrese mai tarziu. Nici de bani nu te vei putea plange.…

- Horoscop 1 octombrie 2017. Leii intaresc un parteneriat. Trebuie sa țina cont de parerile tuturor celor implicați in acesta Horoscop 1 octombrie 2017 – Berbec Poți face ca aceasta zi sa fie una senina și nici nu e nevoie de cine știe ce efort. Este de ajuns sa ții cont de ceilalți, dar cu sinceritate,…

- Horoscop 29 septembrie 2017. Scorpionii refuza dialogul cu apropiații. Cred ca așa le dau de ințeles ca nu sunt de acord cu ei Horoscop 29 septembrie 2017 – Berbec Ai putea avea o zi mai mult decat solicitanta, in special la serviciu, dar nu pentru ca ar crește volumul de munca. Singura care crește…

- Horoscop 27 septembrie 2017. Fecioarele trec peste suparari și gasesc soluții excelente pentru neințelegerile din familie Horoscop 27 septembrie 2017 – Berbec Cea mai constructiva preocupare pe care o poți avea in aceasta zi este sa onorezi nevoia de a teoretiza anumite parți ale vieții tale pe care,…