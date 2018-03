Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unei tinere din Rusia a devenit virala pe internet, cazul ei impresionand oameni din intreaga lume. In varsta de 23 de ani, Maria Lebedeva incearca din rasputeri sa redevina persoana de dinainte de accidentul de masina care i-a schimbat total destinul

- HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si…

- Prietenii fotbalistului de la Știința Godinești, care a murit in urma unui accident rutier produs pe raza orașului Tismana, au realizat un filmulet in memoria lui Nicolae Bivolaru. Pe pagina lui de Facebook, internauții sunt intampinați cu mesajul: „Speram ca aceia care l-au iubit pe…

- Celebra Israela a murit. Femeia de afaceri a fost gasita fara viata, aseara, in locuința sa, cazuta in baie. Prietenii nu mai reusisera sa ia legatura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritațile pentru a intra in casa, forțand ușa. Israela avea 70 de ani si suferea de astm. A devenit…

- Edward Senior, in varsta de 22 de ani, a luat decizia de a incheia socotelile cu viata, deoarece colegii de Rugby au glumit in legatura cu viata amoroasa a tanarului. O simpla gluma a ajuns virala in mediul online, iar decizia lui Edward Senior a fost aceea de a se spanzura.

- Starul bollywoodian Irffan Khan, in varsta de 51 de ani, a facut cumplitul anunt pe o retea de socializare. „Uneori te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele 15 zile viata mea a fost o poveste de suspans. Familia si prietenii sunt aproape de mine si incercam sa o scoatem…

- Incepand cu luna martie Teatrul de Papuși ”Prichindel” da startul unui nou proiect: ”Prietenii lui Prichindel – Sa invațam impreuna”. Scopul acestui proiect este acela de a oferi minime informații utile unui numar cat mai mare de copii, școlari și preșcolari, pornind de la ideea ca suntem o instituție…

- Horoscop 1 martie 2018. Racii trec la o noua etapa in relațiile cu cei dragi sau intr-un demers important Horoscop 1 martie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, in care vei simți foarte clar nevoia de a fi generos in tot ce faci, inclusiv in eforturile pe care ești obligat sa le depui la serviciu. Horoscop…

- "De drepturi și libertați nu prea mai vorbește nimeni. In Occident, drepturile și libertațile sunt un bun caștigat. Nimeni nu iși pune problema - de pilda, in Franța - cum judeca un tribunal. Prezinta cazul, dar nimeni nu pune la indoiala ce se intampla in justiția franceza sau in justiția germana.…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Horoscop 16 februarie 2018. Gemenii se cumințesc și iși dau seama cui datoreaza progresul pe care l-au facut Horoscop 16 februarie 2018 – Berbec Este o zi importanta pentru viitorul unor relații la care ții foarte mult. Prietenii sau rudele așteapta de la tine o schimbare de atitudine despre care tu…

- HOROSCOP de DRAGOSTE 14 februarie 2018 HOROSCOP 14 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de miercuri, 14 februarie 2018. HOROSCOP 14 februarie 2018 - Berbec Ar putea fi una dintre cele mai bune zile din ultima perioada pentru tine. Asta pentru…

- Cantareața Raluka ne-a povestit cum se simte dupa operația la corzile vocale din urma cu un an, dar și despre cariera și viața sa, inclusiv experiențele pe care le-a trait la filmarile pentru un show TV. In luna februarie a anului trecut, Raluka marturisea ca s-a operat la corzile vocale pentru ca risca…

- Horoscop 11 februarie 2018. Scorpionii sunt mai toleranți, mai flexibili. Cei dragi sunt incantați de schimbare Horoscop 11 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi speciala, care te invita la redescoperirea unor valori care iți pot face viața mai frumoasa, cum ar fi bunatatea sau toleranța. Horoscop…

- „IȚI DAU VIAȚA TOT CE VREI” este titlul albumului pe care indragita interpreta de muzica populara Nina PRESCU il lanseaza, vineri seara, in Arges, la Arges TV. Daca ar fi sa trecem prin locurile pe care Nina Predescu le descrie in cantecele ei, multi dintre noi ne-am aminti de potecile…

- Horoscop 8 februarie 2018. Taurii reușesc sa se impuna, singuri sau cu ajutorul unor parteneri, insa obțin doar o satisfacție de moment Horoscop 8 februarie 2018 – Berbec Ar fi de dorit sa iți propui chiar de la primele ore ale acestei zile sa pastrezi masura in toate, mai ales cand apare o dorința…

- 1. Comportamentul in situatii limita Daca va confruntati cu situatii stresante, ambii parteneri trebuie sa coopereze si sa aiba un comportament care sa duca la gasirea unei solutii impreuna. Daca unul dintre parteneri trece printr-o perioada dificila, celalalt trebuie sa fie intelegator si…

- Horoscop 1 februarie 2018. Sagetatorii sunt preocupați de imagine. Conteaza orice pas inainte pe care il fac in acest sens Horoscop 1 februarie 2018 – Berbec O alegere foarte buna, astazi, ar fi sa te indepartezi de persoanele galagioase, care te agita, și sa te concentrezi exclusiv pe ceea ce ți-ai…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi in aceasta saptamana vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni aproape mai mult timp, scrie estisuperba.ro. Citeste si HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Cele 4 zodii care primesc lovituri grele…

- Horoscop 29 ianuarie 2018. Scorpionii au dificultați majore, pe care nu le-au anticipat, in relațiile cu anturajul Horoscop 29 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa ții cont de sentimentele celor apropiați, de nevoile lor reale, cum ar fi, de exemplu, nevoia – pe care orice om o are! – de a trai emoții…

- In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara, la volanul careia se afla Darius Stan. Acesta era elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Oraștie si era fiul unui politist. Baiatul ar fi implinit…

- Trei persoane și-au pierdut viața, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN7, la ieșirea din Oraștie spre Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara. In accidentul petrecut la ieșirea din…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- Care a fost ultima dorința a lui Neagu Djuvara. Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei. La implinirea a 100 de ani de viața, Neagu Djuvara primea ”Steaua Romaniei”, cea mai inalta decoratie a Romaniei, in semn de inalta apreciere pentru daruirea cu care…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Horoscop 25 ianuarie 2018. Balanțele acționeaza pe baza unui impuls, deși nu le sta in fire sa faca asta Horoscop 25 ianuarie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece la acțiune fara sa stai pe ganduri, deși vei avea suficient timp ca sa iți dai seama ca e o imprudența chiar și pentru tine. Horoscop 25…

- Drumurile din Arges au mai rapit o viata. De data aceasta un tanar de 24 de ani s-a stins in urma unui accident rutier petrecut luni noaptea. Prietenii lui Robert Dumitru sunt socati de ceea ce s-a intamplat, refuzand sa accepte faptul ca bunul lor prieten nu mai este in viata la numai 24 de ani.…

- HOROSCOP BERBEC La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca. Cel mai…

- Povestea contelui Dracula nu este chiar…poveste! O știe cel mai bine actorul Petre Moraru, cel care ani la rand a jucat rolul sangerosului conte intr-un club destinat amatorilor de povești cu vampiri. La un moment dat, el a fost sfatuit sa iși ia masuri de protecție fața de propriul personaj pentru…

- Horoscop 17 ianuarie 2018. Fecioarele au idei noi, care, odata puse in aplicare, le vor face viața mai ușoara Horoscop 17 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care te poate ajuta mult, prin pregatirea viitoarelor etape ale proiectelor in care ești implicat sau pe care le demarezi. Horoscop 17 ianuarie…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- BERBEC: Cel mai bine ar fi daca petreci mai mult timp acasa, alaturi de familie. Daca iți vei organiza programul astfel incat sa stai in fiecare zi cu persoanele dragi, toata lumea va fi multumita si inclusiv tu vei avea multe de castigat. TAUR: Prietenii sunt alaturi de tine…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Un accident mortal s-a petrecut miercuri dimineata in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de…

- Previziuni 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi.…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- Horoscop 2 ianuarie 2018. Varsatorii vor sa evite tot ce-i consuma. Azi incep sa vada ce ii obosește sau chiar ii epuizeaza Horoscop 2 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi cu emoții intense, cele mai multe dintre ele fiind provocate de ceea ce auzi, ce vezi și ce ești tentat sa decizi acum, deși ințelegi…

- HOROSCOP 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi. Așadar,…

- Taurul, cel mai frumos Revelion cu prietenii Par ei casnici și liniștiți, dar Taurilor le place mult sa petreaca in compania prietenilor. Iar anul acesta, de Revelion, vor avea parte de un grup numeros de petrecareți și vor beneficia de vizita unor prieteni de demult. Vor regasi bucuria, dragostea…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii iși exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba insa intr-una neplacuta, daca insiști cu nemulțumirile, de orice fel, și cu lista de dorințe…

- Horoscop 26 decembrie 2017. Sagetatorii vad doar lipsuri și iși exagereaza defectele care cred ei ca au generat aceasta situație Horoscop 26 decembrie 2017 – Berbec Sunt șanse ca ziua de astazi sa devina memorabila, prin contradicția majora dintre ceea ce credeai ca va fi și ceea ce se petrece in realitate.…

- Horoscop 23 decembrie 2017. Fecioarele ajung la o ințelegere cu cei din familie, pe subiecte care au fost motiv de conflict Horoscop 23 decembrie 2017 – Berbec Ai parte de o zi care te incurajeaza sa revii la un mod de exprimare mai firesc, pe care l-ai ratacit pe undeva și acum reușești sa-l regasești.…