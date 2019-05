Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 6 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 6 mai 2019 - Berbec: Poate fi o zi obositoare, daca te vei lasa in voia impulsurilor de moment, cele care te pot impinge la reacții exagerate pe care le vei vedea ca atare dupa ce trece furtuna. Horoscop 6 mai 2019 - Taur: Sunt…

- HOROSCOP RUNE pentru luna mai 2019, cu Mihai Voropchievici. HOROSCOP BERBEC pentru luna mai. Berbecii au o luna a adevarurilor, pentru ei luna mai inseamna o luna cu marcaj puternic asupra lor. E o perioada de schimbare. HOROSCOP TAUR pentru luna mai. Taurii au o luna de protecție totala.…

- Horoscop. Gemenii in aceasta zi s-ar putea sa aiba parte de mici conflicte la serviciu, pe cand nativii din Leu vor avea parte, astazi, de o zi plina de liniste, bucurii si prieteni apropiati.

- Horoscop 23 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 23 aprilie 2019 - Berbec: Vei avea ocazia, neprețuita, sa iți reglezi unele decizii sau intregul comportament, in funcție de ceea ce vezi in jur și de concluziile cuminți la care poți ajunge. Horoscop 23 aprilie 2019 - Taur:…

- Horoscop. Berbecii vor simți nevoia mai mult ca oricand a unei stabilitați materiale, iar Gemenii vor simti nevoia de repaus pentru a se "reaseza in albia lor" ori pentru a intelege corect sensul unor ipostaze de viata.

- Ficare zodie are un anumit fel de mancare preferat la micul dejun. Daca Leii sa petreaca o jumatate de zi in bucatarie, Gemenii manaci roice, dar in cea mai mare graba, scrie realitatea.net.

- BERBEC: Va simțiți in forma pentru a termina unele lucruri incepute de mult timp. Este momentul potrivit sa va asumați noi responsabilitați. TAUR: Aveti totul de partea voastra astazi, deci nu ratati niciuna dintre ocaziile profitabile care vi se vor prezenta.

- HOROSCOP BERBEC. Berbecii vor sa iși faca dreptate, au multe lucruri de rezolvat mai ales sub aspect administrativ. Ziua cea mai tensionata este ziua de miercuri, e bine sa evite altercațiile sau ieșirile violente. Vineri primesc vești bune. HOROSCOP TAUR. Tauri cauta surse financiare, vor…