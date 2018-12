Horoscop Mariana Cojocaru pentru 29 decembrie - 4 ianuarie 2018. Noul An aduce impliniri pe toate planurile - previziuni complete pentru Kfetele.ro.

Horoscop Mariana Cojocaru Berbec - Patronul vostru astral Marte este in conjuncție cu Kiron in Pești in saptamana care urmeaza, pe astrograma generala, nu pe cea personala. Cum Kiron este lecția de viața, e clar ca trebuie sa fiți cumpatați atunci cand mergeți la shopping. Investiți și in sanatate, deoarece Kiron este Centaur vindecator. Cu Venus in Scorpion veți primi daruri de suflet. Ca suflețele nu dorm, sunt pe faza.

