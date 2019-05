Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop: Horoscopul verii 2019. Iata ce aduce zodiacul, vara aceasta pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Foarte multe vești bune pentru toți cei orientați spre cariera și pentru cei care vor sa caștige bani

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, chestiunile care privesc asumarea unei funcții, implicarea in activitați noi, sunt in nota tranzitelor momentului, dar cu un plus de vigoare fața de saptamana anterioara, cand, și atunci, se aflau in tranzit, prin casa a X-a, Soarele și Uranus. Acum, acestor tranzite li…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, nevoia, resimțita de catre unii in mod acut, de a afla, de a citi, de a invața, de a acumula cunoștințe in domeniul pentru care se pregatesc in vederea unui examen sau pentru un progres profesional. Tendința a fost instaurata odata cu intrarea planetei Uranus in casa a…

- Horoscop Minerva Mai 2019 Berbec. Posibil sa ai un inceput de luna in forța daca ne gandim la crucea cardinala din perioada 1 – 10 mai care marcheaza inceputul lunii cu o tonalitate mai aspra, noroc ca ai energia și puterea de a face lucrurile sa mearga. Orizonturile se extind și lumea ta…

- Sagetator- horoscop Aprilie 2019 Chiar daca e mai mereu fericit, Sagetatorul ascunde suferinte mari. In luna Aprilie, trebuie sa lupte foarte mult pentru a-si mentine situatia financiara stabila, iar atunci cand crede ca totul ii merge bine, primeste o lovitura care ii demoleaza tot ce a construit.…

- Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 8-10 martie 2019. Acest weekend incheie o saptamana extrem de intensa astrologic vorbind, cu Mercur intrat in miscare retrograda pentru prima data in 2019, cu Uranus cel rebel, socant si imprevizibil instalat in Taur pana in 2026 si cu o Luna Noua speciala…

- Berbec In prima parte a zilei de 2 martie, nativii vor trebui sa-și asume decizii dificile la locul de munca. Context grevant pentru imaginea publica sau pentru simpatia de care ar dori sa se bucure. Stare de iritare și revolta care trebuie controlata mai ales in ipostazele publice. Intre…

