Horoscop, luni, 4 februarie 2019

- Iata care sunt cele 5 zodii care NU se multumesc cu putin: Taur Taurul nu se multumeste niciodata cu putin, scrie lyla.ro. Nativii din aceasta zodie sunt foarte perseverenti si nu dau inapoi odata ce intampina obstacole. Cand vine vorba de situatia financiara si stabilitatea in acest…

- HOROSCOP. S-a dat drumul la sezonul eclipselor 2019. A inceput in forta chiar din 6 ianuarie cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn, cu efecte ce tin 6 luni si pe care le vom culege la vara cand are loc urmatoarea eclipsa in Capricorn. Urmatoarea eclipsa are loc luni 21 ianuarie pentru Europa si…

- HOROSCOP BERBEC O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala. E important sa accepte invitații la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitați de incepere a unui propiect interesant dar și a unei…

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa puna ponderea mare pe consolidarea relațiilor, pentru ca daca face treaba asta, va incepe lumea sa știe cine este, scrie antena3.ro. HOROSCOP. Taur - Are o saptamana de protecție totala. HOROSCOP. Gemeni - Saptamana de fertilitate și belșug. Este o saptamana…

- HOROSCOP URANIA 5-11 ianuarie 2019 BERBEC. Intre 5 și 7 ianuarie dimineața, Berbecii se vor confrunta cu problema imaginii publice, a autoritații profesionale, a raspunderii sau a exercitarii unui important rol social, politic, economic: opoziții, rivalitate, competiție, rezistența unor persoane…

- Anul 2019 este plin de surprize pentru majoritatea zodiilor, multe au noroc in dragoste iar altele au noroc la capitolul financiar, toate au parte de schimbari și situații interesante care le vor schimba modul in care privesc viața. Ce se intampla cu Taurii

- Iata cum reacționeaza fiecare zodie cand are o zi proasta Berbec Berbecii in general sunt evitați de pasele rele, insa in momentul in care au o zi proasta Berbecii se enerveaza foarte tare, cauta chiar sa aiba discuții contradictorii cu persoanele apropiate lor. Uneori Berbecii cand au…

- BERBEC. Se anunța o saptamana care incepe foarte bine. Pot conta pe ziua de luni, pentru ca au autoritate, au și curaj și iși rezolva foarte multe treburi, dar trebuie sa fie harnici. Marți, pot considera ca li se forțeaza mana. Probabil ca un prieten le cere lucruri pe care nu au de unde sau nu…