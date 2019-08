Horoscop, luni, 26 august, 2019

Accident rutier intre o motocicleta si un microbuz. Motociclistul, in stare grava

Un motociclist este in stare grava in urma unui accident rutier produs pe DN 17, judetul Suceava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, pe DN17 Vatra Dornei ndash; Bistrita, in localitatea… [citeste mai departe]