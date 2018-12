Horoscop LUNI 24 DECEMBRIE 2018. Cum iti e in Ajun de Craciun? Este Luni, Luna in Rac inca doreste sa petreci mai mult timp in interior, cu pregatiri, cu familia, cu tot ce iti este drag in casa. Profita de aceasta energie pana seara. Atmosfera se schimba o data cu Luna in Leu care stie ca rolul ei este sa iti aduca emotiile de petrecere, de intuniri si de socializare, nimic mai potrivit de Craciun decat energia Leului cel stralucitor ! Vom dori sa fim acolo unde este distractia, bucuria, lumea draga ! Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l: Horoscop zilnic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

