Horoscop, luni, 12 noiembrie, 2018 Horoscop. Banii trebuie pusi frumos pe caprarii pentru a achita toate darile lunii, ba au mai ramas și cateva restante pentru Lei, pe cand pentru Raci este momentul in care decid o schimbare de proportii in viata lor, numai ca acum e doar startul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…

- BERBEC Banii devin un subiect de ingrijorare. Partea buna este ca reveniti cu picioarele pe pamant si o sa fiti mult mai calculati. Drept rezultat, o sa fiti in stare sa va sustineti singuri financiar, ceea ce inseamna independenta. TAUR Soarele va reaminteste care va sunt responsabilitatile in cadrul…

- Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Luna noiembrie este una cu mari sanse de reusita in plan financiar, iar veniturile tale se pot suplimenta pentru ca ai idei bune. Munca in echipa este facuta pentru tine si te poate ajuta sa realizezi proiecte marete. Sagetator (22 noiembrie -…

- Cum stai cu banii in luna noiembrie 2018, in funcție de zodie:Pentru a afla cum stai cu banii, vom acorda pe o scara de la 1 la 10 situația care te așteapta din punct de vedere astrologic. Berbec: 10/10 – In noiembrie ai parte de caștiguri financiare de care e bine sa profiți. Ai…

- Cum stai cu banii in luna noiembrie 2018, in funcție de zodie:Pentru a afla cum stai cu banii, vom acorda pe o scara de la 1 la 10 situația care te așteapta din punct de vedere astrologic. Berbec: 10/10 – In noiembrie ai parte de caștiguri financiare de care e bine sa profiți. Ai…

- Pentru nativii zodiei Taur, lucrurile stau extrem de bine. Dupa mai multi ani in care au fost nevoiti sa traiasca avand unele lipsuri financiare, acestia reusesc ca in 2019 sa se redreseze. Poate fi vorba despre o mostenire de familie sau, de cele mai multe ori, de schimbarea locului de munca.…

- Marte in Capricorn actioneaza strategic, in special cand vine vorba de miscari in cariera. Marte in Capricorn pare motivat de bani, dar in realitate cauta prosperitatea pe termen lung si stabilitatea ca o constanta in viata. El are nevoie de munti inalti pentru a se urca pe ei cu forta, pasiune,…

- FecioaraNu te autolimitezi niciodata și dai tot ce ai mai bun pentru a-ți atinge scopul. Recunoști meritele oamenilor care te-au ajutat in drumul spre succes și poți chiar sa prezici momentul exact cand te vei imbogați.