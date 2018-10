Stiri pe aceeasi tema

- Pentru nativii zodiei Taur, lucrurile stau extrem de bine. Dupa mai multi ani in care au fost nevoiti sa traiasca avand unele lipsuri financiare, acestia reusesc ca in 2019 sa se redreseze. Poate fi vorba despre o mostenire de familie sau, de cele mai multe ori, de schimbarea locului de munca.…

- Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina. Lunile pline au mereu un fel de intensitate…

- BerbecCalitati: aventuros, energic, curajos, increzator, entuziast, dinamic.Defecte: egoist, impulsiv, nerabdator, pripit, iute la manie.Partenerul ideal: Balanta.Alte semne compatibile: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator.TaurCalitati: rabdator,…

- Connect-R a lansat o noua piesa, in care ne vorbeste despre elementul cheie in orice relatie. Noul sau single se numește "Incredere" si este insotit de un videoclip in care apare si fiica artistului, Maya.

- ”In 1924, fizicianul Boyd a descoperit accidental ca, daca se conecteaza scalpul unui subiect la un circuit electric oscilant de 100 MHz, se obtin sistematic capacitati telepatice si psihokinetice. Rezultate similare a obtinut si Maddock, in anul 1976, cu subiecti inconjurati de campuri electromagnetice…