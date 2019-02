Stiri pe aceeasi tema

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 1 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 1 ianuarie.

- Horoscopul din 29 decembrie va recomanda sa profitați din plin de o zi cu aspecte benefice in cariera. O zodie primește o șansa unica in viața de a se reinventa profesional. Ce anunța astrele in horoscopul zilei de 29 decembrie 2018.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 23 decembrie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 23 decembrie.

- Varsator (20 ianuarie – 18 februarie) Nu vei simti aceste sarbatori la buzunar, pentru ca vei castiga mai mult decat de obicei si vei acoperi cheltuielile suplimentare din aceasta perioada. Cu toate acestea, pentru a te descurca atat de bine, e nevoie de eforturi mari din partea ta la locul de munca,…

- BERBEC In aceasta saptamana iți canalizezi atenția mai mult asupra vieții de familie decat asupra relației cu partenerul de viața. Ești dispusa sa rezolvi unele probleme mai vechi cu rudele apropiate. Modul in care evolueaza lucrurile depinde și de atitudinea ta din ultima vreme fața de aceste…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 19 noiembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 19 noiembrie.

- HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite,…