- Intotdeauna o Luna plina este purtatoarea unui mesaj special pentru oameni. O Luna plina este imbibata de semnificatii in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- Mercur si Jupiter in Scorpion se intalnesc si aduc entuziasm si optimism. Suntem plini de energie si cu idei mari si pline de inspiratie. Relatiile functioneaza excelent in special pentru zodiile Pesti si Sagetator si este o zi buna sa cauti favoruri de la altii. Mesaj pentru toate semnele:…

- Noiembrie 2018 este o luna cum rar gasim. Nu doar ca este plina de evenimente foarte mari dar acestea sunt abil grupate in 3 momente a cate 3 zile consecutive ce contin fiecare cate 3 evenimente astrale unele dupa altele! Asemenea joc al TIMPULUI nu a mai fost demult intalnit! Primul set de 3…

- Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre lucrurile de neimaginat pe care aceasta planeta imprevizibila le aduce ori de cate ori intra in scena. Este…

- Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina. Lunile pline au mereu un fel de intensitate…

- A adus ea schimbari, fie dorite si planificate, fie subite si socante? Universul ne indeamna sa spunem "multumesc" inclusiv in aceste cazuri, intrucat o provocare este o binecuvantare deghizata. Insa nu tot ce a adus sezonul eclipselor si a celor 7 astre retrograde din timpul verii a bucurat…