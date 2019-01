Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa puna ponderea mare pe consolidarea relațiilor, pentru ca daca face treaba asta, va incepe lumea sa știe cine este, scrie antena3.ro. HOROSCOP. Taur - Are o saptamana de protecție totala. HOROSCOP. Gemeni - Saptamana de fertilitate și belșug. Este o saptamana…

- Poti monta singur o lustra, fara ajutor din partea unor specialisti cu experienta. Ideea e sa urmezi o serie de pasi in tot acest proiect, pasi pe care ii gasesti detaliati chiar mai jos: ● Opreste curentul in casa. Nu uita sa verifici la intrerupator daca lumina inca mai functioneaza sau…

- ZODIILE DE FOC Berbecii pot resimți in aceasta saptamana multa emoție, iar acest lucru sa le creeze probleme la locul de munca sau in familie. Leii au parte de revelații in aceasta saptamana și pot cunoaște oameni noi, pot afla lucruri noi și pot avea parte de niște discuții cu partenerul…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An. Peste 780 de politisti se vor afla la datorie pentru ca cetatenii sa se poata…

- A fost un eveniment, a spus el, care va fi resimtit dincolo de frontierele nationale, un "eveniment nu numai pentru armata noastra, ci pentru intreaga noastra tara". "Rusia a dezvoltat un nou tip de rachete strategice", a spus el, inainte de a adauga ca armele erau deja in productie si ca vor fi livrate…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca a testat cu succes o noua arma nucleara supersonica. Vorbind la o intalnire de sfarșit de an cu guvernul, Putin a spus ca arma, numita "Avangard", a fost lansata din regiunea Orenburg in Rusia Europeana, lovind ținta din orașul estic Kamchatka, aflat la aproape…

- Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a fost suspendat din nou luni, iar Curtea Constitutionala l-a desemnat pe Andrian Candu pentru a exercita interimatul functiei in vederea promulgarii a cinci legi pe care seful statului a refuzat sa le semneze, anunta Deschide.md. In replica, presedintele…