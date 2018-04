Horoscop, joi, 5 aprilie 2018. Racii au parte de bucurii la locul de muncă Horoscop 5 aprilie 2018. Racii au parte de bucurii la locul de munca. Horoscop 5 aprilie 2018 – Berbec S-ar putea sa dai peste persoane mai nervoase decat tine și sa descoperi ca iți poți controla aceste impulsuri pentru ca vezi ce consecințe pot avea. Horoscop 5 aprilie 2018 – Taur E de ajuns sa fii sincer cu cei care vin sa iți ceara ceva, indiferent ca e vorba de sfaturi sau bunuri de orice fel. Vei avea numai de caștigat. Horoscop 5 aprilie 2018 – Gemeni Gasești ințelegerea de care aveai nevoie la partenerul de cuplu sau la o alta persoana apropiata, la fel de importanta pentru tine. Horoscop… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop de weekend 31 Martie - 1 Aprilie 2018: Berbecii muncesc în acest weekend, Racii sunt îndragostiți, iar Scorpionii fie câștiga la loto, fie primesc o suma de bani cu care își vor investi în ceea ce și-au dorit

- BERBEC: Știu ce vor inca de la inceput de luna. Știu ce au nevoie. Știu cine sunt cu adevarat și mai știu și ceea ce nu sunt. Cu aceste caracteristici nu au cum sa o dea in bara, deci sa treaca la munca! TAUR: Vor simți nevoia sa dea telefoane. Iși vor apela prietenii, rudele, vor sporovai…

- Horoscop 29 martie 2018. Capricornii au nevoie de odihna. Au tras prea mult de ei și nu mai au resurse ca sa funcționeze la capacitate normala Horoscop 29 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te surprinda destul de multe lucruri astazi, dar cu puțin mai multa bunavoința, vei trece elegant și frumos peste…

- Horoscop 27 martie 2018. Sagetatorii iși stabilesc scopuri noi, legate de educație sau de autoeducație. E o zi importanta pentru ei Horoscop 27 martie 2018 – Berbec Cauți raspunsuri la cele mai importante intrebari și ai șansa de a le gasi. Poate nu azi, poate nu saptamana aceasta, dar le vei gasi cu…

- HOROSCOP 27 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Horoscop 23 martie 2018. Scorpionii au probleme de sanatate. Trebuie sa faca analize sau investigații complex Horoscop 23 martie 2018 – Berbec Se schimba ceva in atmosfera și te vezi nevoit sa revii asupra unor situații, concluzii sau decizii pe care te-ai grabit sa le incadrezi la probleme rezolvate.…

- Horoscop 22 martie 2018. Racii sunt foarte inspirați. Se țin departe de conflicte, de situațiile neclare sau de persoanele care nu au preocupari constructive Horoscop 22 martie 2018 – Berbec E posibil sa nu ai rabdarea necesara pentru a afla ce vor cei din jur și de ce iți cer, insistent, anumite lucruri.…

- Horoscop 20 martie 2018. Peștii vor sa-și imbunatațeasca viața și acorda mai multa importanța resurselor financiare Horoscop 20 martie 2018 – Berbec Se poate spune ca, pentru tine, ziua de astazi este speciala, prin faptul ca vei simți ca revii la viața, iți revine dorința de a acționa neabatut și de…

- Horoscop 17 martie 2018. Varsatorii scapa multe de sub control. Aceste situații au și o parte buna, oricat de bizar ar parea Horoscop 17 martie 2018 – Berbec Este o zi de innoire, in care poți lua decizii importante, in forul tau interior. Ai nevoie de o noua atitudine fața de profesie și fața de familie.…

- HOROSCOP 15 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Horoscop 12 martie 2018. Balanțele au o povara grea, relația cu familia. Iși asuma responsabilitați care nu le aparțin Horoscop 12 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te blochezi pe partea negativa, enervanta a situațiilor cu care te confrunți și sa simți nevoia sa reacționezi rapid, cu asprime, ca sa…

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Horoscop 3 martie 2018. Taurii sunt foarte defensivi. Au tentația sa respinga oamenii și situațiile pe care nu le pot controla Horoscop 3 martie 2018 – Berbec Simți nevoia sa te aperi impotriva tuturor celor care au pareri despre tine, despre viața ta și chiar vin cu propuneri in acest sens. Este o…

- Horoscop 2 martie 2018. Balanțele se mobilizeaza la locul de munca, unde e agitație și sunt tot mai multe solicitari și provocari Horoscop 2 martie 2018 – Berbec Totul e mai intens astazi și tocmai de aceea ar fi de dorit sa domolești acele impulsuri care știi ca dauneaza armoniei in relații, de orice…

- Horoscop 1 martie 2018. Racii trec la o noua etapa in relațiile cu cei dragi sau intr-un demers important Horoscop 1 martie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, in care vei simți foarte clar nevoia de a fi generos in tot ce faci, inclusiv in eforturile pe care ești obligat sa le depui la serviciu. Horoscop…

- Berbec Cheful de aventuri, veselia si dorința de a te implica in relații amoroase te va face remarcat in anturaj, din primele zile ale saptamanii. Insa vor aparea aspecte legate de sanatate si locul de munca destul de importante și urgent de rezolvat. Problemele de sanatate vechi pot fi readuse in…

- HOROSCOP 26 februarie 2018 HOROSCOP 26 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de luni, 26 februarie 2018. HOROSCOP 26 februarie 2018 - Berbec Daca incepi sa spui astazi tot ce gandesti, risti sa provoci niste discutii de care nu ai nevoie acum. Ramai…

- Horoscop 24 februarie 2018. Berbecii gestioneaza greșit niște situații, pentru ca nu le ințeleg. E nevoie de rabdare Horoscop 24 februarie 2018 – Berbec S-ar putea sa gestionezi greșit niște situații, pentru ca nu ințelegi nimic din ele. Rabdarea este cheia pentru a prinde ceva din sensul acestor probleme…

- Horoscop 23 februarie 2018. Peștii aduc armonie in relații. Este indicat sa-și tempereze orice pornire distructiva Horoscop 23 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a te opri puțin, din proprie inițiativa, pentru a observa și partea buna din toate situațiile pe care le consideri de nerezolvat. Horoscop…

- BERBECAveți succes in toate activitațile casnice. Posibil sa primiți o suma importanta de pe urma unei afaceri și sa va faceți planuri de viitor impreuna cu partenerul de viața.TAURPosibil sa primiți o mana de ajutor de unde nu va așteptați.

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- HOROSCOP 18 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cand faci un calcul cu ce bani ai mai ramas dupa ultimele cumparaturi, nu-ti iese o cifra promitatoare, incat esti gata sa cazi in depresie din cauza banilor. Prefa-te ca nu te preocupa acest aspect, lasa datoriile sau bilanturile pe altadata,…

- Horoscop 17 februarie 2018. Racii cedeaza nervos. O indispoziție pune stapanire pe ei și genereaza complicații Horoscop 17 februarie 2018 – Berbec Este o zi cu numeroase momente intense. Ar fi bine sa fii pregatit pentru ele și sa controlezi impulsurile care strica relații și iți fac viața mai grea.…

- Din punct de vedere astrologic, saptamana 19-25 februarie 2018 nu este la fel de bogata in evenimente majore ca saptamanile anterioare, dar diferitele aspecte formate de planete pot aduce schimbari in viața zodiilor. Schimbarile pot sa apara chiar de luni, cand Luna aflata in Berbec ne indeamna…

- Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 19-25 februarie 2018. BERBEC 21.03-20.04: Va bucurati de momente placute alaturi de prieteni, insa veti avea un schimb puternic de replici cu un sef...

- Horoscop 13 februarie 2018. Fecioarele vor sa schimbe ceva in viața lor. Ar putea reduce povara pe care o duc pe umeri Horoscop 13 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi ceva mai senina, care confirma anumite intuiții ce au aparut sub forma unor intenții bune pe care le-ai pus in practica. Horoscop…

- Horoscop 12 februarie 2018. Sagetatorii cauta soluții pentru a evita anumite cheltuieli sau consumul unor resurse Horoscop 12 februarie 2018 – Berbec Ești convins ca numai prin rigiditate vei reuși sa iți impui voința asupra celorlalți și sa le abați atenția de la faptul ca le incalci un drept. Horoscop…

- Horoscop 6 februarie 2018. Gemenii au nevoie de rabdare in situațiile presante, pentru a obține rezultatele dorite Horoscop 6 februarie 2018 – Berbec Te intereseaza propriile restanțe, deși nu sunt prioritare. Dorințele nu pot fi controlate foarte ușor și, daca le urmezi, te-ai putea trezi in situații…

- Horoscop 4 februarie 2018. Racii amesteca lucruri care nu au avut niciodata legatura intre ele Horoscop 4 februarie 2018 – Berbec Este o zi in care rememorarea unor evenimente din trecut poate deveni motiv pentru abordarea greșita a unor situații din prezent. Avertizat fiind, poate eviți acest lucru.…

- Horoscop 2 februarie 2018. A doua zi a lunii februarie are o serie semnificatii importante in mai multe domenii. De exemplu, astazi, la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, credinciosii praznuiesc Intampinarea Domnului si, totodata, astrele au pregatit o multime de surprize pentru cele 12 zodii. Specialistii…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 29 ianuarie 2018. Scorpionii au dificultați majore, pe care nu le-au anticipat, in relațiile cu anturajul Horoscop 29 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa ții cont de sentimentele celor apropiați, de nevoile lor reale, cum ar fi, de exemplu, nevoia – pe care orice om o are! – de a trai emoții…

- Horoscop 28 ianuarie 2018. Capricornii primesc informații, dar nu le prelucreaza, ca sa poata beneficia de ele Horoscop 28 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa descoperi ca parerile tale despre anumite persoane sau situații nu sunt deloc adevarate sau ar putea fi serios imbunatațite, in avantajul tuturor.…

- HOROSCOP 28 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- Berbec Ai multe motive pentru a fi entuziasmata anul acesta, mai ales daca vine vorba de noroc. In luna ianuarie, Marte va tranzita in constelatia ta, asa ca te vei bucura din plin de energia lui. Pe de alta parte, Venus va fi in casa banilor in februarie si aprilie si iti va aduce succes in afaceri…

- Horoscop 25 ianuarie 2018. Balanțele acționeaza pe baza unui impuls, deși nu le sta in fire sa faca asta Horoscop 25 ianuarie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece la acțiune fara sa stai pe ganduri, deși vei avea suficient timp ca sa iți dai seama ca e o imprudența chiar și pentru tine. Horoscop 25…

- Horoscop 24 ianuarie 2018. Gemenii se adapteaza la un alt ritm de lucru, mai lent, și abordeaza metode mai serioase Horoscop 24 ianuarie 2018 – Berbec Ești mai calm și te concentrezi mai bine, oricat de dificile sunt treburile pe care le ai de facut. Mai e nevoie doar de bunavoința fața de cei din jur…

- Horoscop 22 ianuarie 2018. Racii adopta o atitudine dura fața de apropiați și exagereaza greutatea sarcinilor primite Horoscop 22 ianuarie 2018 – Berbec Poți avea momente in care sa iți fie greu sa alegi intre doua tendințe contradictorii, mai ales in relațiile cu cei dragi. In funcție de ce alegi,…

- HOROSCOP 18 ianuarie 2018 HOROSCOP 18 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018. HOROSCOP 18 ianuarie 2018 - Berbec Esti revoltat: superiorul care iti refuza pana ieri o idee legata de un proiect, astazi o prezinta ca…

- HOROSCOP 16 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza…

- Horoscop 13 ianuarie 2018. Balanțele sa ocupa de problemele personale sau de cele din familie Horoscop 13 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție relațiilor cu superiorii, fiindca ei sunt cei care te pot ajuta sa progresezi pe plan profesional. Pentru asta e insa nevoie de fapte…

- Horoscop 12 ianuarie 2018. Racii muncesc fara chef și spor. Sunt demotivați, impinși de la spate doar de simțul datoriei Horoscop 12 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa te razgandești in multe probleme astazi, sa preferi alte abordari, mai puțin ferme sau sa devii mai maleabil, fara sa poți explica…

- HOROSCOP 11 ianuarie 2018 HOROSCOP 11 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 11 ianuarie 2018. HOROSCOP 11 ianuarie 2018 - Berbec Urmeaza sa iei parte la o sedinta importanta pentru tine. Poate fi unul din acele momente care iti poate schimba…

- Horoscop 8 ianuarie 2018. Berbecii vor avea o zi agreabila, daca inceteaza sa caute vinovați pentru neimplinirile lor Horoscop 8 ianuarie 2018 – Berbec Exista posibilitatea sa transformi aceasta zi intr-una agreabila, dar numai daca nu exagerezi cu eforturile de cautare a unui țap ispașitor pentru tot…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- Leu: Munca multa, realizari si satisfactii pe masuraPentru Lei, anul 2018 se anunta aglomerat, plin de indatoriri si obligatii, dar eforturile le vor fi rasplatite cu varf si indesat in a doua jumatate a anului. Este anul in care multi Lei au posibilitatea sa isi regaseasca legaturile cu locurile natale,…