Horoscop, joi, 31 ianuarie, 2019

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: E o zi buna pentru planuri, fie ele financiare, fie legate de locul de munca. Va trebui sa investiti timp și energie pentru ca lucrurile sa iasa perfect.TAUR: Aveti chef de o aventura, de ceva ieșit din comun.

- Horoscop bani februarie Berbec Berbecii insa trebuie sa fie dispuși, in aceasta luna, sa renunțe uneori la punctele lor de vedere sau chiar la fanatism. Altfel, pot imbrațișa cai nepotrivite și pot face alegeri doar din ambiție ori rigiditate, ceea ce nu-I avantajeaza acum. Pot aparea…

- Saptamana 14-20 ianuarie vine cu schimbari majore pentru cativa nativi. Racii au o saptamana foarte buna, plina de realizari, iar Scorpionii sunt cei mai norocosi din punct de vedere financiar. Vezi tie ce ti-au rezervat strele pentru zilele urmatoare.

- HOROSCOP Cristina Demetrescu 2019. Anul acesta este proiectat cap-coada pentru voi a fi extrem de important, scrie astostar.ro. Ca de fiecare data cand Destinul se afla intr-o zodie, capatul acestui Destin, Karma se afla la 180 grade distanta, la polul opus, in zodia de pe aceeasi axa, in cazul de…

- Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018 – Berbec: Este posibil sa incepi un conflict fara sa vrei și sa il continui cu mare harnicie, deși cei din jur iți spun ca tu ai adus norii negri de furtuna. Horoscop,…

- BERBEC. Se anunța o saptamana care incepe foarte bine. Pot conta pe ziua de luni, pentru ca au autoritate, au și curaj și iși rezolva foarte multe treburi, dar trebuie sa fie harnici. Marți, pot considera ca li se forțeaza mana. Probabil ca un prieten le cere lucruri pe care nu au de unde sau nu…

- BERBEC: Nu trebuie sa va simțiți amenințați daca altcineva are idei mai bune decat voi. Ar trebui sa va puneți mintea in mișcare și sa contribuiți la proiectele in derulare.TAUR: Nu este intotdeauna ușor sa caștigați respectul și admirația celor din jur.

- Horoscop. E placuta linistea de acasa pentru Berbeci, , chiar daca nu aduce nimic nou in peisaj, fiind exact aceeasi atmosfera de rutina, monotona si banala, cu care esti obisnuit, pe cand Racii sunt pregatiți pentru o provocare in plan profesional.