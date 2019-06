HOROSCOP BERBEC. Are o luna la dispoziție sa-și consolideze poziția sociala in familie, in societate și la serviciu.

HOROSCOP TAUR. Fac reamenajari, reconstituiri, se muta. Pleaca in vacanța puțin.

HOROSCOP GEMENI. Raman in așteptarea unor schimbari importante in toate domeniile.

HOROSCOP RAC. Batalii furtunoase, dispute. Nu uitați sa zambiți celui care va aduce aminte de rude.

HOROSCOP LEU. Au o luna in care pot gasi rezolvari la toate problemele care ii framanta.

HOROSCOP FECIOARA. Mister total asupra Fecioarei. Nu prea vrea sa comunice ce probleme…