- BERBEC In prima parte a zilei de 28 septembrie, efort sporit la locul de munca, chestiuni de organizare a activitații curente. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, toate chestiunile care privesc o relație parteneriala se vor intensifica. Nativii…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, Gemenii se vor dedica treburilor casnice. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, universul afectiv este bine susținut de aspectele astrale ale momentului și mai ales de Luna Noua in Balanța din seara zilei de 28 septembrie.…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie se va menține starea de energie și disponibilitate pentru munca și activitați curente. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, banii vor fi o provocare și din 3 octombrie, cand Mercur va intra in zodia Scorpionului, vor fi un…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, relații cu prietenii bazate pe dorința nativilor de a fi eficienți, de a coopera ori de a primi ajutor. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, univers interior care solicita atenția nativilor dar care nu va avea menirea sa-i…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, activitați ce decurg din exercitarea unei funcții, a unei responsabilitați profesionale sau a unui statut public. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, relații cu prietenii menținute din politețe, din datorie sociala, din…

- Venus (Balanța) careu Pluto Rx (Capricorn): probleme in paradis In cursul zilei de 1, Venus din Balanța traseaza un aspect tensionat de careu lui Pluto retrograd din Capricorn, indiciu cum ca lucrurile s-ar putea inrautați in acele relații care nu stateau tocmai bine. Unele tensiuni care mocneau…

- In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta ! Luna…