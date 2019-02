Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Gemeni - Te asteapta schimbari importante pe plan profesional. Intre timp, este o perioada perfecta pentru calatorii. Te vei intoarce odihnit si cu bateriile incarcate.HOROSCOP.

- Horoscop februarie, luna iubirii. BERBEC Cei aflați in zodia berbec pot scapa de datorii in luna februarie, dar trebuie sa-și gestioneze rațional economiile. Nu este recomandat sa imprumutați bani. Daca lasa de la ei, berbecii se vor scufunda și mai mult in datorii, in pofida gestului bun…

- Daca esti singur, pariaza pe cartea sinceritatii. Va avea efect maxim. Daca esti implicat intr-o relatie, este timpul sa inspiri viata noua. Calatoriti impreuna, inscrieti-va la un curs impreuna sau incepeti o activitate fizica impreuna. Gasiti orice care vi se pare distractiv si aventuros de facut…

- Horoscopul pe Ianuarie 2019 trebuie sa faca ceea ce majoritatea crede. Chiar daca astrele iti vor arata asta intr-un mod sigur, in Ianuarie nu le vei urma daca nu iti place directia pe care ti-o arata. Berbec ianuarie Horoscop 2019 Ianuarie va fi o luna fructuoasa pentru Berbec. Trebuie…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu pleca urechea la criticile rautacioase ale celor din jur, pentru ca ei nu au cum sa-ti inteleaga planurile. Important e sa crezi tu cu tarie in ele si sa nu te lasi oprit din elan de astfel de oameni pusi mereu pe comentarii malitioase.…

- HOROSCOP 3 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Conflictele care se incing peste tot sunt cele mai grele obstacole in planurile tale, dar daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca lumea iti raspunde cu aceeasi moneda. Si tu ai spus de multe ori nu la ideile altora, si tu te-ai opus,…

- HOROSCOP BERBEC - Incepi sa iti pierzi rabdarea. Esti obosita, nervoasa si nu ai chef de nimic si de nimeni. Esti nerabdatoare si nu reusesti sa te concentrezi deloc. Respira adanc si incearca sa exprimi ceea ce iti doresti. HOROSCOP RAC - Lucrurile nu stau deloc bine pe plan profesional.…