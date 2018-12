Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile au loc schimbari importante in relatiile familiale si in ambientul casei. Va veti revizui legatura cu locurile natale si cu neamurile. Apropiati-va de cei dragi si ajutati-i neconditionat. TAUR 21.04-21.05: Aveti sanse deosebite de a va imbunatati relatiile…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…

- HOROSCOP Daca unii privesc despartirea ca pe un nou inceput si isi gasesc mai usor puterea pentru a trece prin aceasta etapa dificila, pentru altii acest moment este cu adevarat o grea incercare. Trebuie sa stii ca si acest capitol este puternic influentat de astre. HOROSCOP Iata care sunt…

- BERBEC 21.03-20.04: Doriti sa purtati discutii profunde despre subiecte importante, desi pot degenera in remarci pline de rautate. Trebuie sa va pastrati calmul, chiar daca ceilalti se pare ca nu va inteleg. Puteti atrage asupra dumneavoastra bani, favoruri, daruri sau chiar puteti primi o mostenire.…

- HOROSCOP 2018: Zodiile inzestrare cu puteri divine. Sunt protejate de Dumnezeu. Exista trei zodii norocoase in horoscop, care ar putea fi inzestrate cu puteri speciale, daruite de Dumnezeu, daca tinem cont de caracteristicile fiecarui nativ.

- Berbecii pot avea un an financiar bun.Sunt sustinuti financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat…