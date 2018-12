Horoscop lunar general - ianuarie 2019 Marte intra in Berbec: perpetuum mobile

In data de 1 ianuarie, Marte intra in semnul domiciliului sau diurn, Berbecul, de unde anima și dinamizeaza atmosfera astrala a inceputului de an inca din primele ore ale sale. Așadar, cel puțin debutul acestui an vine la pachet cu multa spontaneitate, curaj și spirit de inițiativa care ne pun in mișcare și ne deschid larg orizonturile catre orice este altfel. Trebuie sa imbrațișam acest vant al schimbarii și sa ne lasam purtați catre noi și interesante experiențe de viața, oricare ar fi acestea.

Soare conjunct…